الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة بدوري محترفي اليد

واصل الأهلي والزمالك قطبا كرة اليد المصرية انتصاراتهما في سباق المنافسة على لقب دوري محترفي كرة اليد المصري، بعدما حقق كل من الأهلي والزمالك الفوز في مباريات الجولة السادسة من المرحلة الثانية للمسابقة.

الأهلي يتفوق على البنك الأهلي

نجح الأهلي في تحقيق فوز كبير على البنك الأهلي بنتيجة 32-18، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة ضمن منافسات البطولة.

وسيطر الفريق الأحمر على مجريات المباراة منذ بدايتها، حيث قدم اللاعبون أداءً قويًا على المستويين الفني والبدني، ونجحوا في فرض الإيقاع طوال اللقاء، لينهي الأهلي المواجهة بفارق مريح من الأهداف.

من جانبه، أعرب الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للأهلي عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون، مؤكدًا أن الالتزام داخل الملعب كان العامل الأبرز في تحقيق الفوز واستمرار العروض القوية للفريق في البطولة.

وكان الأهلي قد قدم عرضًا قويًا أيضًا في الجولة السابقة، عندما حقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 35-18.

الزمالك يهزم الشمس بثلاثية مريحة

وفي مباراة أخرى، حقق الزمالك فوزًا مستحقًا على الشمس بنتيجة 36-22، في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي الشمس ضمن سادس مواجهات الفريق في المرحلة النهائية.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 21-9، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني ويوسع الفارق حتى نهاية اللقاء، ليحسم المباراة لصالحه بفارق 14 هدفًا.

قمة مرتقبة بين الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُقام آخر مواجهات الذهاب في المرحلة الثانية من البطولة يوم الجمعة المقبل، عندما يلتقي الأهلي والزمالك في قمة مرتقبة على صالة صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتحظى المباراة المرتقبة باهتمام كبير من جماهير اللعبة، خاصة في ظل المنافسة القوية بين الفريقين على صدارة الترتيب، علمًا بأن الأهلي هو حامل لقب دوري محترفي كرة اليد في الموسم الماضي