يحيى النوساني يتوج بفضية بطولة كندا المفتوحة للاسكواش

حقق اللاعب المصري يحيى النوساني إنجازًا جديدًا في مسيرته بعدما توج بالمركز الثاني والفضية في بطولة كندا المفتوحة للاسكواش، التي أقيمت في كندا خلال الفترة من 2 إلى 7 مارس الجاري، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 55 ألف دولار.

وجاءت وصافة النوساني بعد خسارته في المباراة النهائية أمام الفرنسي فيكتور كروين بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، حيث انتهت الأشواط بنتائج 11-3 و11-6 و11-1، في مواجهة حسمها اللاعب الفرنسي بفضل تفوقه الواضح في الإيقاع والضربات الحاسمة.

ورغم خسارة اللقب، فإن وصول النوساني إلى المباراة النهائية يؤكد استمرار الحضور المصري القوي في بطولات الاسكواش العالمية، خاصة مع المنافسة الشرسة في البطولات الدولية.

وكان النوساني قد حقق لقب بطولة جودفيلو كلاسيك للاسكواش التي أقيمت في مدينة تورنتو الكندية خلال الفترة من 24 فبراير حتى الأول من مارس، بجوائز مالية بلغت 27 ألف دولار.

ونجح اللاعب المصري في حسم المباراة النهائية آنذاك على حساب مواطنه محمد الشربيني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وجاءت نتائج الأشواط 6-11 و11-1 و12-10 و11-3، في لقاء شهد عودة قوية للنوساني بعد خسارته الشوط الأول.

ويواصل لاعبو مصر فرض حضورهم القوي في بطولات الاسكواش حول العالم، حيث تشهد معظم المنافسات الدولية وصول عدد كبير من اللاعبين المصريين إلى الأدوار النهائية، في تأكيد جديد على الهيمنة المصرية المستمرة في اللعبة.

ويعد وصول النوساني إلى نهائي بطولة كندا المفتوحة بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب جودفيلو كلاسيك مؤشرًا واضحًا على ثبات مستواه، وقدرته على المنافسة بقوة في البطولات الدولية خلال الفترة المقبلة