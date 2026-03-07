هل يرحل إمام عاشور عن الأهلي .. مصادر داخل النادي تحسم الجدل حول العروض

يستمر اسم امام عاشور لاعب وسط النادي الاهلي في تصدر المشهد داخل الاوساط الرياضية خلال الفترة الاخيرة ليس فقط بسبب مستواه داخل الملعب ولكن ايضا بسبب الشائعات المتكررة التي تتحدث عن تلقيه عروضا مغرية من اندية عربية وخارجية للرحيل عن القلعة الحمراء

فمع كل فترة انتقالات او حتى خلال الموسم الجاري تتجدد الاخبار التي تربط اللاعب بالانتقال الى احد الاندية خارج مصر وهو ما جعل اسم امام عاشور يتردد كثيرا في وسائل الاعلام المختلفة خلال الاشهر الماضية



كل يوم عرض جديد لامام عاشور

خلال الفترة الماضية ترددت عدة انباء حول تلقي امام عاشور عروضا من اندية خارجية كان ابرزها ما تم تداوله في يناير الماضي عن وجود اهتمام من احد الاندية في الدوري الامريكي الى جانب عرض اخر قيل انه من نادي النصر السعودي.

ولم تتوقف تلك الاخبار عند هذا الحد بل تجددت مرة اخرى خلال الساعات الماضية بعدما انتشرت تقارير اعلامية تشير الى وجود عرض عربي قوي للحصول على خدمات لاعب وسط الاهلي خلال الفترة المقبلة

ومع تكرار هذه الشائعات اصبح اسم اللاعب حاضرا باستمرار في سوق الانتقالات رغم عدم وجود اي تحركات رسمية معلنة حتى الان



الأهلي يحسم الجدل حول العروض

من جانبه كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة ما يتم تداوله حول تلقي إمام عاشور عروضا للرحيل مؤكدا أن كل ما يثار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأوضح المصدر أن اللاعب لم يتلق أي عروض رسمية سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية أو خلال الفترة الحالية لا من أندية امريكية ولا من نادي النصر السعودي ولا من أي ناد عربي كما تردد مؤخرا.

وأشار المصدر إلى أن تكرار هذه الاخبار بشكل مستمر قد يؤثر على استقرار اللاعب وتركيزه مع الفريق وهو ما يخشاه الجهاز الفني ومسؤولو قطاع الكرة في النادي خاصة في ظل المرحلة المهمة التي يمر بها الفريق خلال الموسم الحالي

تركيز كامل داخل القلعة الحمراء

بحسب المصدر فان إمام عاشور يدرك جيدا طبيعة الشائعات التي تحيط باللاعبين الكبار لكنه في الوقت نفسه يركز بشكل كامل مع فريقه ولا يشغل نفسه كثيرا بما يتم تداوله في وسائل الاعلام

اللاعب يضع مع زملائه في الفريق هدفا واضحا خلال الموسم الجاري يتمثل في المنافسة بقوة على لقب الدوري المصري الى جانب الحفاظ على لقب دوري أبطال افريقيا والعودة مجددا إلى منصة التتويج القارية.

ويعد إمام عاشور أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق خلال الفترة الحالية بعدما نجح في تقديم مستويات مميزة منذ انضمامه الى الاهلي وهو ما جعله من الركائز المهمة في خط وسط الفريق

الأهلي يستعد لاختبار جديد في الدوري

في الوقت نفسه يواصل النادي الاهلي استعداداته لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المقررة مساء الاثنين المقبل ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وتعد هذه المباراة الأخيرة للفريق في الدور الأول من المسابقة حيث يسعى الأهلي الى تحقيق الفوز من أجل مواصلة مطاردة صدارة جدول الترتيب والاقتراب بخطوة جديدة من هدف التتويج باللقب المحلي.

ومع استمرار المنافسة القوية على البطولات هذا الموسم يأمل الجهاز الفني في الحفاظ على تركيز لاعبيه بعيدا عن أي ضغوط خارجية أو شائعات انتقالات حتى يواصل الفريق مشواره بثبات نحو تحقيق أهدافه المحلية والقارية.