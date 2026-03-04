الصحاب.. إمام عاشور رفقة كهربا في سحور رمضاني

شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي انبي صورة جديدة عبر ستوري حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كهربا رفقة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي خلال سحور رمضاني نال اعجاب متابعيه.

يستعد الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي لمباراة المقاولون العرب في الجولة الـ20 من الدوري الممتاز التي يسعي من خلالها لاستعادة الانتصارات بعد التعادل الأخير مع زد إف سي في الجولة التاسعةعشر بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري الممتاز

تقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة العشرين من الدوري الممتاز في تمام الساعة 9:30 مساء الخميس المقبل بإستاد الجبل الأخضر ويتم نقل المباراة عبر قنوات أون سبورت فهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.