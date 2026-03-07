إمام عاشور يهنئ أفشة بعيد ميلاده .. ماذا قال ؟

احتفل محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى المعار للاتحاد السكندري ، امس الجمعة، بعيد ميلاده الـ30، فهو من مواليد 5 مارس لعام 1996، ونجح فى صناعة تاريخ لا ينسى فى القلعة الحمراء.

وحرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي على تهنئة زميله محمد مجدي أفشة بعيد ميلاده، ونشر إمام صور له على “ستوري” بصفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلق عليها: "كل سنة وانت طيب ياحبيبي وعيد ميلاد سعيد عليك ربنا يكرمك في حياتك".

امام عاشور

أفشة يرحل عن الأهلى لشط الاسكندرية

محمد مجدى أفشة، خرج من صفوف الأهلى فى الميركاتو الشتوى الاخير باحثاً عن فرصة المشاركة بإستمرار ليخرج معاراً للإتحاد السكندري لإنقاذ زعيم الثغر من دوامة الهبوط وبالفعل شارك فى 5 مباريات سجل هدفاً وصنع أخر وأصبح أحد الاوراق الرابحة فى صفوف الاتحاد الذى إقترب من وداع منطقة الخطر.