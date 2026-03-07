قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيناس مكي تكشف عن تحول جذري في شخصية رشيدة بمسلسل الضحايا
ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مارس
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-3-2026
مسابقة للطلاب في الطاقة الجديدة والمتجددة.. البحث العلمي تعلن التفاصيل
نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة
الحرس الثوري ينتظر تواجد القوات الأمريكية بمضيق هرمز
بشرى سارة للموظفين.. تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2026
230 قنبلة..جيش الاحتلال: ضرب مصنع صواريخ سري إيراني تحت الأرض
مباحث طهطا تكشف هوية فتاة صدمها قطار داخل محطة سكة حديد بسوهاج
ما جزاء من يعفو ويتسامح فى الدنيا والآخرة؟.. الإفتاء تجيب
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي
الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي
إمام عاشور يهنئ أفشة بعيد ميلاده .. ماذا قال ؟

امام عاشور
امام عاشور
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

احتفل محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى المعار للاتحاد السكندري ، امس الجمعة، بعيد ميلاده الـ30، فهو من مواليد 5 مارس لعام 1996، ونجح فى صناعة تاريخ لا ينسى فى القلعة الحمراء.

وحرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي على تهنئة زميله محمد مجدي أفشة بعيد ميلاده، ونشر إمام صور له على “ستوري” بصفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلق عليها: "كل سنة وانت طيب ياحبيبي وعيد ميلاد سعيد عليك ربنا يكرمك في حياتك".

امام عاشور

أفشة يرحل عن الأهلى لشط الاسكندرية

محمد مجدى أفشة، خرج من صفوف الأهلى فى الميركاتو الشتوى الاخير باحثاً عن فرصة المشاركة بإستمرار ليخرج معاراً للإتحاد السكندري لإنقاذ زعيم الثغر من دوامة الهبوط وبالفعل شارك فى 5 مباريات سجل هدفاً وصنع أخر وأصبح أحد الاوراق الرابحة فى صفوف الاتحاد الذى إقترب من وداع منطقة الخطر.

محمد مجدى أفشة إمام عاشور الأهلي

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

