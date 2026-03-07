عمرو الدردير يثير الجدل بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري.. ماذا قال؟

حقق فريق الزمالك فوزًا مثيرًا على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما امس الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “أنا بابا لو هفك الشوق تعالي فوق”.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي بعد الفوز على الاتحاد السكندري

وستكون موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل في آخر مباراة للفريق في المسابقة قبل الإعلان عن نتائج قرعة الدور النهائي من البطولة.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.