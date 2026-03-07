بشرى سارة للموظفين.. تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

خالد يوسف

ارتفعت مؤشرات البحث من قِبل المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026، حيث أعلنت وزارة المالية، عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين في القطاعين الخاص والحكومي، تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

يبدأ صرف مرتبات شهر مارس من يوم 18 مارس، والمتأخرات أيام 8 و 9 و 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي، وذلك وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأوضح أحمد «كجوك» وزير المالية، أن تقديم صرف مرتبات مارس قبل عيد الفطر يهدف إلى تمكين الموظفين من تلبية احتياجاتهم الأساسية، مؤكدًا أن القرار يأتى ضمن جهود الحكومة لتسهيل الأمور على العاملين.

وأضاف أن الوزارة نسّقت مع الوحدات الحسابية فى مختلف الجهات الإدارية لضمان سرعة بدء إجراءات الصرف، بما يتيح وصول الرواتب فى المواعيد المقررة.

أماكن صرف مرتبات شهر مارس 2026

وتُصرف مرتبات شهر مارس للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، طوال أيام الصرف، من الأماكن التالية: «فروع البنوك، فروع البريد المصري، ماكينات الصرف الآلي».

الحد الأدنى لمرتبات شهر مارس 2026

- موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 13.800 جنيه.

- موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 11.800 جنيه.

- موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها يحصلون على 10.300 جنيه.

- موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها يحصلون على 9.800 جنيه.

- موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها يحصلون على 8.500 جنيه.

- موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها يحصلون على 8000 جنيه.

- موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها يحصلون على 7300 جنيه.

- موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها يحصلون على 7100 جنيه.

- موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها يحصلون على 7100 جنيه.

جدول صرف مرتبات شهر مارس

- تُصرف مرتبات شهر مارس يوم 18 من الشهر لـ وزارات: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- ويُستكمل الصرف اليوم 19 من الشهر لوزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

- وتُصرف مرتبات شهر مارس في أيام 22، 23، 24 من الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.

