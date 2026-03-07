صدمة أفريقية.. هل يستأنف الأهلي على قرار منع الجماهير أمام الترجي؟

قررت إدارة الأهلي عدم التقدم باستئناف ضد العقوبة الصادرة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي تقضي بحرمان جماهير الفريق من حضور مباراة الإياب أمام الترجي الرياضي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء قرار الإدارة الحمراء بالتعامل مع العقوبة كما هي، بعدما تأكدت من صعوبة تخفيفها أو تعديلها، خاصة أن القرار الصادر من لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي يُعد نهائيًا ولا يحمل فرصًا كبيرة للاستئناف أو تقليل العقوبات الموقعة على النادي.

وكان الأهلي قد تلقى خطابًا رسميًا من الكاف يتضمن قرار لجنة الانضباط بمنع حضور جماهيره في مباراتين أفريقيتين مقبلتين، على أن تكون العقوبة الثانية مع إيقاف التنفيذ، إلى جانب توقيع غرامة مالية إجمالية قدرها 60 ألف دولار.

وتضمنت الغرامة 50 ألف دولار بسبب الأحداث التي شهدتها مواجهة الفريق أمام الجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات، إضافة إلى 10 آلاف دولار أخرى بسبب استخدام أشعة الليزر من جانب بعض الجماهير خلال المباراة.

موعد مواجهتي الأهلي والترجي

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في تونس يوم الأحد 15 مارس الجاري في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

أما لقاء الإياب فسيقام في القاهرة يوم السبت 21 مارس في تمام الساعة 9 مساءً، لكنه سيُقام دون حضور جماهيري للأهلي تنفيذًا لقرار الكاف.