اغتيال شخصيات بارزة.. خبيرة فلك تكشف عن مفاجآت قادمة.. ماذا قالت؟

كشفت رحاب منيعم، خبيرة الفلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن بعض التوقعات التي تبدأ من صباح اليوم السبت ولمدة يومين.

كتبت رحاب منيعم في منشورها:"القمر بينتقل إلي برج العقرب صباح السبت لمدة يومين ونص لكنه من اليوم تربيع بلوتو لمساء الغد المشاعر تكون فيها نوع من الحدة والافكار المليئة بـ القلق ومشاعر شك وغيرة ويظهر تنافس غير شريف خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي وتنشط اللجان الالكترونية الموجهة وربما تسريبات تخص أشخاص او تهكير لسيستم واختراقات لأنظمة او وسائل اعلام."



تابعت رحاب منيعم :"القمر سوف يكون على اتصال سعيد بالمشتري و عطارد المتراجعين وهذا وقت مناسب للمطالبة بالحقوق والأموال المستدانة وبالميراث وللبعض اعتذارات وترضية من شخص ظلمهم وللبعض ممكن يسمع خبر سلبي يخص شخص ظلمه وهذا ممكن يشعرهم بإنه رد على ظلمهم وهما يومين مناسبين عموما لرد الحقوق والدعاء على اللي ظلمكم ."



أضافت خبيرة الفلك:"سوف يزيد توصلكم مع اشخاص انفصلوا عنكم ربما يرجعوا ندمانين "غالبا ده مؤقت “ بالإضافة إلي ذلك يزيد تفكيركم في المنفصلين عنكم بس هذه المشاعر سوف تنتهي بعد يومين،تزيد احلامكم بالمتوفين من عائلتكم او احبابكم وربما هذا يحمل رسالة للبعض اتصدقوا بالنيابة عنهم.”



أستطردت:"كشف عن قضية تحرش او اتخاذ اجراءات قانونية تخصها

في اماكن الصراع المسلح ربما نسمع عن اغتيالات لشخصيات بارزة وربما عملية استهداف كبيرة في صفوف العدو الصه يوني ويزيد استهداف مصافي النفط او الغاز وأماكن الطاقة والطيران."



نصحت:"لازم ننتبه لمصادر الغاز والكهرباء عموما خلال اليومين خاصة السخانات، اخبار تتعلق بأسعار الغاز أو البنزين وتذبذب في مؤشرات البورصة ربما انخفاض يعقبه ارتفاع لبعض الاسهم، ممنوع قص الشعر خلال اليومين."