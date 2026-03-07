ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

أمينة الدسوقي

نجح نادي ليفربول ، في حجز مقعده في ربع نهائي الكأس بعد فوزه على مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 3 -1 في مباراة شهدت تألق عدد من لاعبي “الريدز”، وفي مقدمتهم النجم محمد صلاح .

وشارك صلاح في المباراة لمدة 69 دقيقة قبل أن يفسح المجال لزميله الهولندي Jeremie Frimpong، بعد أن قدم أداء مؤثراً ساهم خلاله في تعزيز تفوق فريقه.

هدف مؤثر وتقييم جيد لصلاح

تمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لليفربول، ليواصل حضوره التهديفي أمام ولفرهامبتون وحصل الفرعون المصري على تقييم 7.1 من 10 وفقاً لموقع SofaScore.

وخلال مشاركته، سدد صلاح كرة واحدة فقط على المرمى لكنها كانت حاسمة وجاء منها الهدف، كما مرر 30 تمريرة نجح في 23 منها بنسبة دقة بلغت 77%.

وفي نصف ملعب المنافس، أتم 22 تمريرة من أصل 29 بنسبة 76%، إضافة إلى إرسال 6 عرضيات نجحت إحداها.

أرقام المباراة حضور هجومي ومجهود دفاعي

لمس صلاح الكرة 43 مرة خلال اللقاء، لكنه لم ينجح في تنفيذ أي مراوغة، وفقد الكرة في 15 مناسبة.

وعلى الصعيد الدفاعي، سجل مساهمة واحدة عبر اعتراض ناجح، كما فاز في التحام أرضي واحد من أصل ثلاثة، بينما لم يتمكن من الفوز بأي صراع هوائي من محاولة واحدة.

عقدة ولفرهامبتون تتواصل

واصل صلاح هوايته في التسجيل بشباك ولفرهامبتون، حيث سجل للمباراة الثانية توالياً ضد الفريق نفسه، بعدما كان صاحب هدف ليفربول الوحيد خلال خسارته السابقة 2-1 في Premier League على الملعب ذاته.

وأشاد كثير من مشجعي ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمستوى الفرعون المصري، معتبرين أن هدفه جاء ليعيد ذكريات “الزمن الجميل”، خاصة أنه جاء بعد تمريرة من زميله في الجيل الذهبي Andrew Robertson.

موهبة جديدة تخطف الأضواء

رغم تألق صلاح، خطف اللاعب الشاب ريو نغوموها الأنظار بأدائه النشط، رغم عدم تسجيله أو صناعته لأي هدف.

وقدم اللاعب الشاب مباراة قوية، حيث نجح في تخفيف الضغط عن فريقه في عدة فترات وكان مصدر إزعاج دائم لدفاع ولفرهامبتون.

أرقام مميزة وإشادة جماهيرية

أثارت تحركات نغوموها إعجاب جماهير ليفربول، إذ حقق عدة أرقام مميزة خلال اللقاء، من بينها الفوز بـ 6 التحامات
وتنفيذ 3 مراوغات ناجحة و الحصول على 3 أخطاء لصالح فريقه.

واعتبر كثير من المشجعين أن اللاعب يمتلك موهبة استثنائية، حيث وصفه أحدهم بأنه “موهبة لا تتكرر إلا مرة في كل جيل”.

كما كتب مشجع آخر أن ما قدمه اللاعب الشاب خلال 68 دقيقة في المباراة يفوق ما قدمه زميله Cody Gakpo طوال الموسم.

اسم جديد قد يسطع في أنفيلد

وختم أحد المشجعين تعليقه قائلاً إن الجماهير يجب أن تتذكر اسم ريو نغوموها جيداً، مشيراً إلى أن اللاعب قدم أداء لافتاً في أول مشاركة أساسية له، في ليلة مثالية انتهت بانتصار كبير لليفربول.

