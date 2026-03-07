سموحة يسعى لتخطي مودرن سبورت لضمان تواجده في المنافسة على الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة نظيره مودرن سبورت مساء اليوم السبت في التاسعة والنصف علي ستاد الجيش بمدينة برج العرب ضمن منافسات الجولة ال21 والأخيرة من المرحلة الأولى للدوري المصري الممتاز.

ويحل مودرن سبورت ضيفا علي سموحة مساء اليوم ويسعى بقيادة أحمد سامي المدير الفني لتحقيق الفوز من أجل ضمان تواجده وسط الفرق المنافسة علي بطولة دوري نايل ويحتل مودرن سبورت المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

بينما يدخل سموحة اللقاء بقيادة أحمد عبدالعزيز المدير الفني محتلا المركز السابع برصيد 28 نقطة ويسعى للمضي قدما نحو الأمام في جدول الترتيب والتواجد في الفرق المنافسة على هذا اللقب.

القناة الناقلة لمباراة سموحة ومودرن سبورت

تذاع المباراة على قناة أون سبورت 2 الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط.

طاقم تحكيم مباراة سموحة ومودرن سبورت

تقام المباراة تحت قيادة عبد العزيز السيد حكمًا للساحة وأسامة عبداللطيف وعماد فرج مساعدين له وجبل السيد عطية حكمًا رابعًا واسندت مهمة تقنية الفيديو إلي كل من الغندور وهيثم عثمان.