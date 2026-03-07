قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتعافون بمراكز صندوق مكافحة الإدمان يهدون وزيرة التضامن فانوس رمضان
الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سموحة يسعى لتخطي مودرن سبورت لضمان تواجده في المنافسة على الدوري

سموحة
سموحة
القسم الرياضي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة نظيره مودرن سبورت مساء اليوم السبت في التاسعة والنصف علي ستاد الجيش بمدينة برج العرب ضمن منافسات الجولة ال21 والأخيرة من المرحلة الأولى للدوري المصري الممتاز.

ويحل مودرن سبورت ضيفا علي سموحة مساء اليوم ويسعى بقيادة أحمد سامي المدير الفني لتحقيق الفوز من أجل ضمان تواجده وسط الفرق المنافسة علي بطولة دوري نايل ويحتل مودرن سبورت المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

بينما يدخل سموحة اللقاء بقيادة أحمد عبدالعزيز المدير الفني محتلا المركز السابع برصيد 28 نقطة ويسعى للمضي قدما نحو الأمام في جدول الترتيب والتواجد في الفرق المنافسة على هذا اللقب.

القناة الناقلة لمباراة سموحة ومودرن سبورت 

تذاع المباراة على قناة أون سبورت 2  الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط.

طاقم تحكيم مباراة سموحة ومودرن سبورت 

تقام المباراة تحت قيادة عبد العزيز السيد حكمًا للساحة وأسامة عبداللطيف وعماد فرج مساعدين له وجبل السيد عطية حكمًا رابعًا واسندت مهمة تقنية الفيديو إلي كل من الغندور وهيثم عثمان.

سموحة الدوري مودرن سبورت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

ترشيحاتنا

صناعه الجلود

غرفة صناعة الجلود تدعو لتشكيل مجلس أمناء لقطاع الأحذية داخل الروبيكي

صورة ارشيفية

حصاد الاقتصاد| وفرة السلع التموينية.. دعم اجتماعي بـ40.3 مليار جنيه.. وطرح حصة من “مصر لتأمينات الحياة” وتحذيرات من اضطرابات أسواق الطاقة فى أسبوع

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار ورئيس اتحاد الصناعات يتفقان على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعم الصادرات

بالصور

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد