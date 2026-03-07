قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2026.. موعد الصرف وخطوات الاستعلام
تحقيقات وملفات

صراع النقاط يشتد في الجولة 25 من الدوري السعودي .. مواجهات حاسمة بين القمة والقاع وفرصة لتغيير معالم الترتيب

النصر
النصر

اشتد الصراع فى الدوري السعودي على جميع الأصعدة مع مباريات الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن سواء من المنافسة على القمة بين الكبار إلى معارك البقاء الحاسمة بين فرق مؤخرة الترتيب.

هذه الجولة تعد مهمة لكل الفرق حيث يسعى المتصدرون لتثبيت مواقعهم بينما تحاول الفرق المهددة بالهبوط تعويض النقاط الضائعة والابتعاد عن شبح الهبوط.

وتشهد الجولة 25 مواجهات قوية على مدار السعودية أبرزها مباراة النصر أمام نيوم المواجهات الحاسمة للقادسية والخلود والصراع المشتعل بين الاتفاق والشباب إضافة إلى لقاء الأخدود والفيحاء الذي يحدد مصير أحد فرق القاع.

الجولة الحالية ليست مجرد نقاط إضافية بل مؤشرات حقيقية على شكل المنافسة لبقية الموسم وتمنح المتابعين فرصة لمتابعة التوازن الدقيق بين القمة والقاع وحسم معالم جدول الدوري قبل المراحل الأخيرة.

النصر يواجه نيوم

يستضيف فريق النصر نظيره نيوم على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض في مباراة تعتبر حاسمة للمتصدر. 

يدخل الفريق المباراة بعد استعادة توازنه وعودته للقمة برصيد 61 نقطة لكنه سيواجه تحديا كبيرا بعد غياب هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو للإصابة.

ويعتمد المدرب خيسوس على البدائل لتعويض هذا الغياب من خلال الدفع بعبد الله الحمدان أساسيا مع استمرار الزخم الهجومي عبر ساديو ماني وكومان وجواو فيليكس الذي استعاد نغمة التسجيل في المباراة الماضية أمام الفيحاء.

بينما يسعى نيوم بقيادة الفرنسي كريستوف جالتييه لتصحيح أوضاعه الدفاعية بعد إصابة المدافع أحمد حجازي وإيقاف خليفة الدوسري لكنه سيواجه مهمة صعبة أمام فريق يمتلك قوة هجومية كبيرة.

الاتفاق والشباب

وفي الدمام تتجه الأنظار نحو مواجهة الاتفاق مع الشباب في لقاء حاسم للبحث عن النقاط الثلاث بعد إخفاقات الفريقين مؤخرا.

ويسعى الشباب لتعويض الخسارة الثقيلة أمام الهلال بخماسية واستعادة التوازن النفسي قبل الجولات الأخيرة فيما يعمل الاتفاق على تصحيح الأخطاء وتعزيز موقعه في ترتيب الدوري بعد تعثره في الجولات السابقة معتمداً على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

القادسية يطارد القمة 

في مدينة الرس يستضيف القادسية نظيره الخلود في مواجهة حاسمة لكلا الفريقين ويحاول القادسية تعويض تعادله الأخير مع التعاون واستعادة آماله في المنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال آسيا بينما يسعى الخلود للحفاظ على سلسلة صحوته بعد فوزه الأخير على نيوم ويأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية للابتعاد عن مناطق الخطر مع الاعتماد على تألق القائد هتان باهبري الذي سجل هدفين في المباراة الماضية.

صراع القاع يشتعل في نجران

وفي نجران يلتقي الأخدود مع الفيحاء في مباراة حاسمة ضمن معركة البقاء ويحتاج الأخدود الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة إلى الفوز لتعزيز آماله في النجاة بينما يسعى الفيحاء لاستعادة توازنه بعد الخسارة أمام النصر والابتعاد عن خطر الهبوط مع ضرورة استثمار أي تعثر للفرق الأخرى في القاع.

الدوري السعودي دوري روشن النصر نيوم الاتفاق والشباب

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

مسجد مصر الكبير يشهد ليلة رمضانية مميزة ضمن فعاليات يوم الأسرة المصرية

مسجد مصر الكبير.. ليلة رمضانية مميزة ضمن فعاليات يوم الأسرة المصرية

الاحتفال بذكرى غزوة بدر الكبرى بمسجد الإمام الحسين

وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ونقيب الأشراف يشهدون الاحتفال بذكرى غزوة بدر الكبرى بمسجد الحسين

ما حكم تناول الأدوية في رمضان؟.. الأزهر للفتوى يجيب

ما حكم تناول الأدوية في رمضان؟.. الأزهر للفتوى يجيب

بالصور

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

