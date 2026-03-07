صراع النقاط يشتد في الجولة 25 من الدوري السعودي .. مواجهات حاسمة بين القمة والقاع وفرصة لتغيير معالم الترتيب

اشتد الصراع فى الدوري السعودي على جميع الأصعدة مع مباريات الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن سواء من المنافسة على القمة بين الكبار إلى معارك البقاء الحاسمة بين فرق مؤخرة الترتيب.

هذه الجولة تعد مهمة لكل الفرق حيث يسعى المتصدرون لتثبيت مواقعهم بينما تحاول الفرق المهددة بالهبوط تعويض النقاط الضائعة والابتعاد عن شبح الهبوط.

وتشهد الجولة 25 مواجهات قوية على مدار السعودية أبرزها مباراة النصر أمام نيوم المواجهات الحاسمة للقادسية والخلود والصراع المشتعل بين الاتفاق والشباب إضافة إلى لقاء الأخدود والفيحاء الذي يحدد مصير أحد فرق القاع.

الجولة الحالية ليست مجرد نقاط إضافية بل مؤشرات حقيقية على شكل المنافسة لبقية الموسم وتمنح المتابعين فرصة لمتابعة التوازن الدقيق بين القمة والقاع وحسم معالم جدول الدوري قبل المراحل الأخيرة.

النصر يواجه نيوم

يستضيف فريق النصر نظيره نيوم على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض في مباراة تعتبر حاسمة للمتصدر.

يدخل الفريق المباراة بعد استعادة توازنه وعودته للقمة برصيد 61 نقطة لكنه سيواجه تحديا كبيرا بعد غياب هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو للإصابة.

ويعتمد المدرب خيسوس على البدائل لتعويض هذا الغياب من خلال الدفع بعبد الله الحمدان أساسيا مع استمرار الزخم الهجومي عبر ساديو ماني وكومان وجواو فيليكس الذي استعاد نغمة التسجيل في المباراة الماضية أمام الفيحاء.

بينما يسعى نيوم بقيادة الفرنسي كريستوف جالتييه لتصحيح أوضاعه الدفاعية بعد إصابة المدافع أحمد حجازي وإيقاف خليفة الدوسري لكنه سيواجه مهمة صعبة أمام فريق يمتلك قوة هجومية كبيرة.

الاتفاق والشباب

وفي الدمام تتجه الأنظار نحو مواجهة الاتفاق مع الشباب في لقاء حاسم للبحث عن النقاط الثلاث بعد إخفاقات الفريقين مؤخرا.

ويسعى الشباب لتعويض الخسارة الثقيلة أمام الهلال بخماسية واستعادة التوازن النفسي قبل الجولات الأخيرة فيما يعمل الاتفاق على تصحيح الأخطاء وتعزيز موقعه في ترتيب الدوري بعد تعثره في الجولات السابقة معتمداً على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

القادسية يطارد القمة

في مدينة الرس يستضيف القادسية نظيره الخلود في مواجهة حاسمة لكلا الفريقين ويحاول القادسية تعويض تعادله الأخير مع التعاون واستعادة آماله في المنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال آسيا بينما يسعى الخلود للحفاظ على سلسلة صحوته بعد فوزه الأخير على نيوم ويأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية للابتعاد عن مناطق الخطر مع الاعتماد على تألق القائد هتان باهبري الذي سجل هدفين في المباراة الماضية.

صراع القاع يشتعل في نجران

وفي نجران يلتقي الأخدود مع الفيحاء في مباراة حاسمة ضمن معركة البقاء ويحتاج الأخدود الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة إلى الفوز لتعزيز آماله في النجاة بينما يسعى الفيحاء لاستعادة توازنه بعد الخسارة أمام النصر والابتعاد عن خطر الهبوط مع ضرورة استثمار أي تعثر للفرق الأخرى في القاع.