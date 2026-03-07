قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بفارق 27 صوتا.. رمضان عبدالعال يفوز بمقعد نقيب مهندسي بورسعيد
كنتي فين.. تعليق محمد سامي على منشور ياسمين عبد العزيز يثير الجدل
أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور
علامات ليلة القدر ومواعيد الليالي الوترية في شهر رمضان 2026
سعر الدولار اليوم 7-3-2026
سكودا تقدم أصغر SUV كهربائية عالميًا.. وهذا سعرها
البيت الأبيض يكشف حقيقة إرسال قوات للتدخل البري في إيران
أحمد داود يرفض العروسة الجديدة في مسلسل بابا وماما جيران
أيمن منصور: لاعبو الزمالك لديهم إصرار كبير على التتويج بالدوري المصري
حزب الله يأسر جندي إسرائيلي خلال إنزال بري في النبي شيت جنوب لبنان
أيمن يونس: الزمالك أضاع 4 فرص سهلة أمام الاتحاد.. وناصر منسي مميز
السعودية: التصدي لصاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رباعية الهلال في شباك النجمة تعزز موقعه بجدول الدوري السعودي

حمزة شعيب

حقق الهلال السعودي فوزًا كبيرًا على ضيفه النجمة السعودي بنتيجة 4-0، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

طاقم تحكيم مصري للمباراة

أدار اللقاء طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم أمين عمر، وعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، بينما تولى حسام حجاج مهمة حكم الفيديو المساعد، بمساعدة محمد الشناوي.

شهدت المباراة مشاركة اللاعب المصري نبيل عماد دونجا مع فريق النجمة طوال دقائق اللقاء.

وافتتح النجم الفرنسي كريم بنزيما التسجيل لصالح الهلال في الدقيقة 43 بعد ضربة رأسية مميزة، مستفيدًا من النقص العددي في صفوف النجمة بعد طرد اللاعب ناصر الهليل في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال ضغطه واستغل التفوق العددي ليضيف 3 أهداف أخرى، حيث سجل بنزيما الهدف الثاني، ثم أحرز البرازيلي مالكوم الهدف الثالث، قبل أن يختتم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الرباعية في الدقائق 81 و84 و87.

ترتيب الدوري السعودي

وبهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 61 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد النجمة عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

تشكيل الهلال والنجمة

بدأ الهلال المباراة بتشكيل ضم: ياسين بونو، نيو، كاليدو كوليبالي، علي لاجامي، متعب الحربي، سالم الدوسري، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مراد باتنا، محمد كنو، كريم بنزيما، ومالكوم.

في المقابل، خاض النجمة اللقاء بتشكيل مكون من: فيكتور براجا، سمير كايتانو، ناصر الهليل، لازارو فينيسيوس، ماجد دوران، عبدالله هوساوي، محمد آل فتيل، دافيد تيانيتش، فيليبي كاردوسو، نبيل عماد دونجا، وبلال بوطوبة.

