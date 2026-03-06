قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

روحانيات رمضان تلتقي بالفن والإبداع في فعاليات معرض فيصل للكتاب

معرض فيصل للكتاب
معرض فيصل للكتاب
جمال عاشور

تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، شهد معرض فيصل الرابع عشر للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، ندوة دينية بعنوان «رمضان شهر الرحمات»، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة الأوقاف، في إطار جهود المؤسسات الثقافية والدينية لنشر الوعي الديني الوسطي وتعزيز القيم الروحية خلال شهر رمضان المبارك.

وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من جمهور المعرض ورواده، حيث تناول المشاركون المعاني الروحية والتربوية لشهر رمضان، باعتباره موسمًا للتقرب إلى الله تعالى، وفرصة لتعزيز قيم الرحمة والتكافل والتسامح بين أفراد المجتمع.

وتحدث في الندوة الدكتور عبد الله البلكيمي، عضو الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مؤكدًا أن شهر رمضان يمثل محطة إيمانية كبرى في حياة المسلمين، حيث تتجدد فيه قيم الرحمة والتراحم، ويزداد فيه ارتباط الإنسان بربه من خلال الصيام والقيام وتلاوة القرآن والعمل الصالح. وأضاف أن الرسالة الحقيقية لرمضان تتجلى في تهذيب النفس وبناء الإنسان الصالح القادر على خدمة مجتمعه.

كما شارك في الندوة الدكتور محمود عابدين، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، الذي تناول في كلمته الأبعاد التربوية والاجتماعية للصيام، مشيرًا إلى أن رمضان ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو مدرسة إيمانية متكاملة تهدف إلى ترسيخ قيم الانضباط الذاتي والإحساس بالآخرين، وتعميق روح التضامن بين أفراد المجتمع.

وأكد عابدين أن شهر رمضان يمثل فرصة لإحياء روح العطاء والتكافل، خاصة من خلال الصدقات وإفطار الصائمين ومساعدة المحتاجين، وهو ما يعكس القيم الأصيلة التي يدعو إليها الإسلام في بناء مجتمع متماسك يسوده التعاون والرحمة.

وأدارت الندوة منى أحمد، المحاضر الديني، التي أكدت أهمية استثمار الأجواء الروحية للشهر الكريم في نشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال، خاصة بين الشباب، مشيرة إلى أن مثل هذه اللقاءات الفكرية والدعوية تسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع.

وعلى هامش فعاليات المعرض، نُظمت مجموعة من الورش الفنية المخصصة للأطفال، التي تضمنت أنشطة للرسم والتلوين والأعمال اليدوية، وهدفت إلى تنمية الخيال والإبداع لدى الأطفال، وإتاحة مساحة تفاعلية تجمع بين التعلم والترفيه في أجواء ثقافية محفزة.

كما شهد المعرض عرضًا فنيًا مميزًا قدمته فرقة كورال مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الفقرات الغنائية التي نالت إعجاب الحضور، وعكست مواهب متميزة وروحًا فنية ملهمة، في رسالة تؤكد أهمية دمج ذوي القدرات الخاصة في الحياة الثقافية والفنية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن البرنامج الثقافي والفني المتنوع الذي يشهده معرض فيصل للكتاب خلال شهر رمضان، والذي يهدف إلى تقديم محتوى يجمع بين الثقافة والفكر والفنون، ويعكس الدور الحيوي للمعرض في دعم الحركة الثقافية ونشر الوعي في المجتمع.

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة معرض فيصل الهيئة المصرية العامة للكتاب

