مطارات دبي تستعيد زخمها بتشغيل 1140 رحلة جوية خلال 48 ساعة

أعلنت مطارات دبي عن استعادة زخمها الكامل بنجاحها في تسيير أكثر من 1,140 رحلة مغادرة ووصول خلال الـ 48 ساعة الماضية، وذلك عبر مطاري "دبي الدولي" و"دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي".

وكشفت البيانات الرسمية للفترة ما بين 2 و5 مارس، عن مغادرة أكثر من 500 رحلة، وفرت سعة مقعدية ضخمة تجاوزت 105,000 مقعد، نقلت المسافرين إلى أكثر من 80 دولة حول العالم، مع تأكيدات رسمية بأن الأعداد في ارتفاع مستمر ووتيرة متسارعة يومياً.

وأوضحت الجهات المعنية أنها تواصل إضافة المزيد من الرحلات إلى جدول التشغيل اليومي لاستيعاب الطلب المتزايد، مجددة دعوتها للمسافرين بضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران الخاصة بهم لمتابعة حالة رحلاتهم وضمان انسيابية رحلاتهم.