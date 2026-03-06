رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب



كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تفاصيل أزمات داخل النقابة، من بينها أزمة المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، التي صدر قرار بإيقافها عن العمل داخل مصر بعد شكوى تقدم بها مدير أعمالها وعضو النقابة بسبب إساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وأوضح كامل أنه وجه لها عدة إنذارات ودعوات للحضور وتسوية الأمر، إلا أنها لم تستجب، ما أدى إلى اتخاذ القرار حفاظًا على حقوق عضو النقابة.





كما كشف تعرضه لمحاولة رشوة بلغت نحو 2.5 مليون جنيه من أجل إلغاء قرار شطب أحد المطربين، مؤكدًا رفضه التام لأي تجاوزات، وتطرق كذلك إلى خلافه السابق مع ويجز، مشيرًا إلى أنه أصبح أكثر تقبلًا لنوع الفن الذي يقدمه.





