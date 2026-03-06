الفصائل اللبنانية تطلق صواريخ تجاه إسرائيل وتقصف قاعدة حيفا البحرية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية تجاه إسرائيل، كما صرح الحزب بأنه تم قصف قاعدة حيفا البحرية بإسرائيل.

وفي وقت سابق، طلب حزب الله من سكان إسرائيل بإخلاء المدن الواقعة على نطاق 5 كيلو متر من الحدود، ويأتي ذلك في ظل التصعيد الخطير الذي شهدته الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في ليلة دامية، عقب تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي نحو 10 غارات جوية متتالية استهدفت عدداً من المواقع في المنطقة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن دوي انفجارات عنيفة سُمع في أنحاء متفرقة من بيروت، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من المناطق المستهدفة في الضاحية الجنوبية، وسط حالة من التوتر والهلع بين السكان.



ولم تصدر حتى الآن حصيلة رسمية بشأن الخسائر البشرية أو حجم الأضرار الناجمة عن الغارات، في وقت تواصل فيه فرق الإسعاف والدفاع المدني عملياتها في محيط المواقع المستهدفة.