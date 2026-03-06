مصرع شخص وإصابة 4 في تصادم سيارتين بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق المعلمين / موشا بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق المعلمين/ موشا ووجود حالة وفاة ومصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارتين ملاكي مما أسفر عن مصرع ، بدر الدين أحمد بكر، 30 عامًا، وإصابة كلا من مصطفى محمد محمد ، 21 عامًا، و أحمد محمد سيد، 50 عامًا، و عاطف محمد عبدالله، 72 عامًا، و محمد عبدالمنعم عبدالله، 30 عامًا، جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام.

تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.