ترامب: نريد تغيير هيكل القيادة في طهران.. ولدي تفضيلات لمن يحكم إيران
الإذاعة الإيرانية: انفجارات في غرب وشرق طهران
خدمات سكك حديد مصر لكبار السن وذوي الهمم| تفاصيل
الفصائل اللبنانية تطلق صواريخ تجاه إسرائيل وتقصف قاعدة حيفا البحرية
مواعيد قطارات الصعيد - القاهرة اليوم الجمعة 6 مارس 2026 وأسعار التذاكر
مصرع شخص وإصابة 4 في تصادم سيارتين بأسيوط
حزب الله: نطالب سكان إسرائيل بإخلاء المدن الواقعة على نطاق 5 كيلو متر من الحدود
فضل العبادة في العشر الأواخر من رمضان.. تعرف عليها
إعلام إيراني: طائرات إسرائيلية وأمريكية تحلق في سماء طهران وسماع انفجارات
الدفاع القطرية: التصدي لهجمة بمسيرات استهدفت قاعدة العديد الجوية
الجيش الإسرائيلي: بدء موجة جديدة واسعة النطاق في طهران
«بصمة مصرية».. طلاب إعلام القاهرة يشاركون في مبادرة إنسانية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 في تصادم سيارتين بأسيوط

إسعاف
إسعاف
إيهاب عمر

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق المعلمين / موشا بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق المعلمين/ موشا ووجود حالة وفاة ومصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارتين ملاكي مما أسفر عن مصرع ، بدر الدين أحمد بكر، 30 عامًا، وإصابة كلا من مصطفى محمد محمد ، 21 عامًا، و أحمد محمد سيد، 50 عامًا، و عاطف محمد عبدالله، 72 عامًا، و محمد عبدالمنعم عبدالله، 30 عامًا، جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام.

تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة. 

حادث تصادم سيارتين أسيوط أمن أسيوط مصابين مصرع شخص إصابة 4 أشخاص طريق أسيوط حادث طريق أسيوط

