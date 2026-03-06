قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابات واعتقالات خلال اقتحامات إسرائيلية عدة مناطق بالضفة الغربية
الشرق الأوسط على صفيح ساخن| بيروت تحت النيران.. تل أبيب تقصف بصواريخ انشطارية.. حزب الله يأمر بإخلاء الشمال.. والخليج يعيش ليلة انفجارات
النقل توسع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في المترو والقطار الكهربائي| فيديو
السفيرة الرومانية بالقاهرة: شراكتنا مع مصر نموذج للصداقة التاريخية والتعاون الاقتصادي المتنامي
أداء ثابت.. الدولار في السوق الرسمية اليوم 6-3-2026
هل إمساك الصائم عن المفطرات يكون قبل أذان الفجر بوقت معين؟.. الإفتاء توضح
ترامب: ننهي العملية ضد إيران أولا ثم نبحث خطة التعامل مع كوبا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-3-2026 والقنوات الناقلة
اليوم.. الصحفيين تعقد اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية والحساب الختامي
مصير الذهب صباح اليوم 6-3-2026.. ثابت عند 7200 جنيه للجرام
ترامب: نريد تغيير هيكل القيادة في طهران.. ولدي تفضيلات لمن يحكم إيران
الإذاعة الإيرانية: انفجارات في غرب وشرق طهران
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-3-2026 والقنوات الناقلة

رباب الهواري

تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات المهمة في مختلف الدوريات والمسابقات حول العالم، حيث يتصدرها لقاء وولفرهامبتون ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومواجهة ريال مدريد مع سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
    •    وولفرهامبتون × ليفربول – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
يستضيف وولفرهامبتون فريق ليفربول ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراة تعد بالكثير من الإثارة والقوة الهجومية.

مواعيد مباريات الدوري المصري
    •    المصري × الإسماعيلي – الساعة 9:30 مساءً على قناة On Sport 2
    •    الجونة × وادي دجلة – الساعة 9:30 مساءً على قناة On Sport Max
    •    الزمالك × الاتحاد السكندري – الساعة 9:30 مساءً على قناة On Sport 1

تشهد الملاعب المصرية مواجهات حاسمة، خاصة بين الزمالك والاتحاد، في صراع نقاط مهم لترتيب الدوري.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
    •    سيلتا فيجو × ريال مدريد – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
ريال مدريد يسعى لتعزيز مركزه في صدارة الدوري الإسباني خلال مواجهة صعبة خارج أرضه أمام سيلتا فيجو.

مواعيد مباريات الدوري السعودي
    •    الأهلي × الاتحاد – الساعة 9 مساءً على قناة 1 Thmanyah
    •    الهلال × النجمة – الساعة 9 مساءً على قناة 2 Thmanyah
    •    الخليج × الحزم – الساعة 9 مساءً على قناة 4 Thmanyah
    •    التعاون × الفتح – الساعة 9 مساءً على قناة 3 Thmanyah

الدوري السعودي يشهد مواجهات نارية بين الفرق الكبرى والصاعدة على نقاط مهمة في جدول الترتيب.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
    •    نابولي × تورينو – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD
نابولي يسعى لاستعادة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
    •    باريس سان جيرمان × موناكو – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
مواجهة كبرى تجمع بين قطبي الدوري الفرنسي، مع توقعات بمباراة هجومية قوية.

مواعيد مباريات الدوري الألماني
    •    بايرن ميونخ × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 9:30 مساءً
بايرن ميونخ يسعى لتأكيد تفوقه في الدوري الألماني أمام منافس صعب خارج ملعبه

