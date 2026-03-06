إصابات واعتقالات خلال اقتحامات إسرائيلية عدة مناطق بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة ، مدينة يطا جنوب الخليل بأعداد كبيرة من الجنود والآليات العسكرية، وانتشرت في شوارع المدينة، فيما أسفرت العمليات عن إصابات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأوضح منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل، راتب الجبور، أن القوات الإسرائيلية أبلغت أصحاب ثلاثة منازل بضرورة إخلائها لمدة ثلاثة أيام تمهيداً لتحويلها إلى ثكنات عسكرية، كما اقتحمت مبنى بلدية يطا وأجبرت الموظفين على مغادرة مقرهم، ومنعت الحركة في شارع البلدية، واستولت على عمارة قريبة وحولتها إلى موقع عسكري.



وفي مسافر يطا، أصيب ثلاثة أطفال واعتقل مواطنان خلال هجوم نفذه مستوطنون بحماية الجيش، بينما شهدت مدينة جنين شمال الضفة الغربية إصابة خمسة فلسطينيين بالرصاص، أحدهم في حالة حرجة، إضافة إلى إصابة سبعة آخرين وطاقم إسعاف تابع للهلال الأحمر خلال هجمات نفذها مستوطنون في مناطق شرق وشمال المدينة.



كما نفذت القوات الإسرائيلية فجر وصباح الخميس حملة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، اعتقلت خلالها عدداً من الفلسطينيين بينهم أسيرة محررة، وأجرت تحقيقات ميدانية بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.



وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي أغلق مداخل عدة بلدات بالحواجز العسكرية والسواتر الترابية، في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، في إطار ما وصفته القوات الإسرائيلية بـ"تأمين المنطقة ومكافحة نشاطات المقاومة".