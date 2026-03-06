قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 26 غارة في الضاحية الجنوبية ببيروت
دوي صفارات الإنذار في الجولان المحتل
تصدعات وشروخ.. انهيار بلكونة منزل بكفر الزيات وإصابة 3 أشخاص
النقل توسع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في المترو والقطار الكهربائي| فيديو
تنفذ قبل منتصف الشهر.. مقترح برلماني عاجل لتقديم باقات إنترنت بلا حدود
تبعات الحرب.. دول الخليج تعيد تقييم عقود استثمارتها في أمريكا وأوروبا
الطقس اليوم.. أجواء مستقرة نسبيا وأمطار غير مؤثرة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري
بتكلفة 24 مليون جنيه.. "التنمية المحلية" تعلن التشغيل التجريبي لمجزر بني أحمد بالمنيا
الولايات المتحدة تخلي سفارتها في الكويت بعد هجمات إيرانية
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
القواعد الأجنبية توسع دائرة الحرب.. استخدام الأراضي العسكرية يفتح الباب لحرب عالمية
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني معتمد جمال على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

 وتقام المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعة والنصف على ملعب استاد الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة لكلا الفريقين، خاصة في ظل المنافسة القوية على صدارة جدول ترتيب الدوري، حيث يسعى الزمالك لتحقيق الفوز ومواصلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة الأخيرة.

الزمالك يسعى للحفاظ على الصدارة
يدخل الزمالك اللقاء وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، متساويًا في النقاط مع كل من الأهلي وبيراميدز، ما يزيد من أهمية المباراة بالنسبة للفريق الأبيض الذي يطمح في حصد النقاط الثلاث للانفراد بالقمة.

ويعتمد الجهاز الفني للزمالك على مجموعة من العناصر الأساسية التي قدمت مستويات مميزة في المباريات الماضية، إلى جانب بعض التعديلات الفنية التي يسعى من خلالها إلى تعزيز القوة الهجومية للفريق أمام الاتحاد السكندري.

ثنائي هجومي يقود هجوم الزمالك
ويخطط معتمد جمال للدفع بالثنائي ناصر منسي وعدي الدباغ في الخط الأمامي، من أجل زيادة الفاعلية الهجومية واستغلال الفرص أمام مرمى الاتحاد السكندري. كما يعول الجهاز الفني على تحركات بيزيرا في الخط الهجومي لدعم الهجمات وصناعة الفرص.

وفي خط الوسط، يتوقع أن يعتمد الزمالك على الثنائي محمد السيد ومحمد شحاتة للقيام بالأدوار الدفاعية والهجومية، بينما يقود خط الدفاع مجموعة من اللاعبين القادرين على تأمين المنطقة الخلفية للفريق.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندري
ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم – أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد السيد – محمد شحاتة.

خط الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – بيزيرا.

