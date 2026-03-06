بلعمري مودعًا الركراكي: منحتني شرف ارتداء قميص المنتخب الوطني

وجه يوسف بلعمري، لاعب الأهلي، رسالة لوليد الركراكي، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب بعد رحيله مؤخرًا عن تدريب اسود الاطلس.

ونشر بلعمري صورة تجمعه بالركراكي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" قال فيها: “اليوم أكتب هذه الكلمات وأنا أحمل الكثير من الامتنان والتقدير لمدربنا الوطني وليد الركراكي. لقد منحتني شرفًا سيبقى خالداً في مسيرتي، وهو ارتداء قميص المنتخب الوطني المغربي والدفاع عن ألوان بلدي العزيز.”

وأضاف بلعمري:"لم تكن مجرد تجربة كروية عابرة، بل كانت محطة مليئة بالدروس، بالثقة وبالإيمان بقدراتنا كلاعبين. تحت قيادتك عشنا لحظات تاريخية ستظل راسخة في ذاكرة كل المغاربة، وإنجازاتك في كأس العالم جعلت العالم يصفق لكرة القدم المغربية."

وتابع لاعب الأهلي:"أشكرك من القلب على ثقتك، وعلى كل ما قدمته لي شخصيًا سواء مع الفتح الرياضي أو المنتخب الوطني، وعلى العمل الكبير الذي بذلته من أجل تطوير كرة القدم في بلدنا. لقد كنت قائدًا قبل أن تكون مدربًا، ومصدر إلهام لجيل كامل من اللاعبين."

وختم بلعمري قائلاً:"أتمنى لك كل التوفيق في مسارك القادم، وستبقى دائمًا جزءًا من قصة جميلة عشناها معًا بقميص المنتخب. ديما مغرب."

ورحل وليد الركراكي عن تدريب منتخب المغرب بعد كتابة فصل من النجاح سيظل خالداً في ذاكرة كرة القدم المغربية، ليتولى محمد وهبي المسؤولية الفنية لأسود الأطلس خلفًا له.