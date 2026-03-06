قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
50 سفينة فرنسية عالقة بسبب الأزمة الإيرانية
"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو
ارتفاع أسعار الطاقة.. الهند تقرر زيادة إنتاج الغاز المسال إلى أقصى حد
بالأرقام.. أسبوع من الشلل الجوي في مطارات المنطقة بإلغاء 19 ألف رحلة
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على شيراز إلى 20 قتـ.يلا و30 مصابا
أسعار الذهب الآن في مصر
مقـ.تل موظفين بمركز إسعاف في هجوم أمريكي إسرائيلي على شيراز
400 جنيه إضافية| قائمة أسعار السلع التموينية خلال منحة شهر مارس 2026
صحة الاحتلال: نقل 1619 شخصا إلى المستشفيات منذ بدء عملية زئير الأسد
ترامب: أرغب في قائد يتمتع بالكفاءة لإيران
هل على الحائض إذا طهرت فى نهار رمضان أن تمسك بقية اليوم؟.. الإفتاء تجيب
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 26 غارة في الضاحية الجنوبية ببيروت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بلعمري مودعًا الركراكي: منحتني شرف ارتداء قميص المنتخب الوطني

بلعمري والركراكي
بلعمري والركراكي
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

وجه يوسف بلعمري، لاعب الأهلي، رسالة لوليد الركراكي، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب بعد رحيله مؤخرًا عن تدريب اسود الاطلس.

ونشر بلعمري صورة تجمعه بالركراكي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" قال فيها: “اليوم أكتب هذه الكلمات وأنا أحمل الكثير من الامتنان والتقدير لمدربنا الوطني وليد الركراكي. لقد منحتني شرفًا سيبقى خالداً في مسيرتي، وهو ارتداء قميص المنتخب الوطني المغربي والدفاع عن ألوان بلدي العزيز.”

وأضاف بلعمري:"لم تكن مجرد تجربة كروية عابرة، بل كانت محطة مليئة بالدروس، بالثقة وبالإيمان بقدراتنا كلاعبين. تحت قيادتك عشنا لحظات تاريخية ستظل راسخة في ذاكرة كل المغاربة، وإنجازاتك في كأس العالم جعلت العالم يصفق لكرة القدم المغربية."

وتابع لاعب الأهلي:"أشكرك من القلب على ثقتك، وعلى كل ما قدمته لي شخصيًا سواء مع الفتح الرياضي أو المنتخب الوطني، وعلى العمل الكبير الذي بذلته من أجل تطوير كرة القدم في بلدنا. لقد كنت قائدًا قبل أن تكون مدربًا، ومصدر إلهام لجيل كامل من اللاعبين."

وختم بلعمري قائلاً:"أتمنى لك كل التوفيق في مسارك القادم، وستبقى دائمًا جزءًا من قصة جميلة عشناها معًا بقميص المنتخب. ديما مغرب."

ورحل وليد الركراكي عن تدريب منتخب المغرب بعد كتابة فصل من النجاح سيظل خالداً في ذاكرة كرة القدم المغربية، ليتولى محمد وهبي المسؤولية الفنية لأسود الأطلس خلفًا له.

يوسف بلعمري وليد الركراكي منتخب المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

كريم فواد

هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

حريق النادي الأهلي

ألسنة اللهب أعلى سور النادي .. حريق في الأهلي مدينة نصر | صور

ترشيحاتنا

حكم الصيام لمن يعاني من متلازمة داون

حكم الصيام لمن يعاني من متلازمة داون.. الإفتاء توضح

قراءة القرآن

قراءة سورة الكهف في الجمعة الثالثة من رمضان.. احذر أن يفوتك وقتها

الأزهر يواصل فيديوهات حملة وعي.. تحويل الأحكام الشرعية إلى آراء شخصية يصنع مجتمع الفوضى

الأزهر يواصل فيديوهات حملة وعي.. تحويل الأحكام الشرعية إلى آراء شخصية يصنع مجتمع الفوضى

بالصور

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد