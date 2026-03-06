قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الصحفيين تفتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

فتحت نقابة الصحفيين، صباح اليوم الجمعة، باب التسجيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للنقابة، المقرر عقده لاعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمهنية.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد وجه الدعوة إلى الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الاجتماع العادي للجمعية العمومية في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة 6 مارس 2026، وذلك إعمالًا لنص المادة (33) من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مايو 2025، والنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2026 واعتماده.

كما يشمل جدول الأعمال اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام 2026، إلى جانب اعتماد التعديلات الجديدة على لائحة القيد وميثاق الشرف الصحفي.

ويناقش الاجتماع أيضًا اعتماد تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وبحث المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، إضافة إلى ما قد يراه مجلس النقابة من أمور عاجلة تُعرض على الجمعية العمومية.

الصحفيين الجمعية العمومية لائحة القيد الحساب الختامي نقابة الصحفيين

نادية الجندي
ليلى زاهر
