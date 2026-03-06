قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 26 غارة في الضاحية الجنوبية ببيروت
دوي صفارات الإنذار في الجولان المحتل
تصدعات وشروخ.. انهيار بلكونة منزل بكفر الزيات وإصابة 3 أشخاص
النقل توسع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في المترو والقطار الكهربائي| فيديو
تنفذ قبل منتصف الشهر.. مقترح برلماني عاجل لتقديم باقات إنترنت بلا حدود
تبعات الحرب.. دول الخليج تعيد تقييم عقود استثمارتها في أمريكا وأوروبا
الطقس اليوم.. أجواء مستقرة نسبيا وأمطار غير مؤثرة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري
بتكلفة 24 مليون جنيه.. "التنمية المحلية" تعلن التشغيل التجريبي لمجزر بني أحمد بالمنيا
الولايات المتحدة تخلي سفارتها في الكويت بعد هجمات إيرانية
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
القواعد الأجنبية توسع دائرة الحرب.. استخدام الأراضي العسكرية يفتح الباب لحرب عالمية
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
عبد العزيز جمال

تزايد اهتمام المواطنين في مصر بمتابعة أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة، خاصة في ظل التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل وما نتج عنه من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار النفط عالميًا نتيجة التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز، وهو ما انعكس على حالة الترقب داخل سوق الطاقة.

أسعار البنزين اليوم الجمعة 

رغم الأجواء العالمية المضطربة، شهدت محطات الوقود في مصر اليوم الجمعة حالة من الاستقرار الكامل في الأسعار، وذلك تنفيذًا لقرار وزارة البترول والثروة المعدنية الصادر يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، الذي نصّ على تحريك أسعار المنتجات البترولية آنذاك، ثم تثبيت الأسعار لمدة عام كامل لضمان استقرار سوق الطاقة ومنع تقلبات مفاجئة قد تثقل كاهل المواطنين. 

ويأتي هذا التثبيت في إطار سياسة حكومية تهدف لتحقيق توازن دقيق بين الأسعار والمتغيرات العالمية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
 

ويأتي هذا التثبيت وفق سياسة حكومية تستهدف تحقيق توازن بين الأسعار والمتغيرات العالمية.

أسعار البنزين اليوم 

جاءت الأسعار الرسمية للوقود اليوم ، كما يلي وفق آخر تحديث معتمد:

سعر لتر بنزين 95: 21 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر

سعر لتر السولار: 17.5 جنيهًا للتر

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 10 جنيهات

وتؤكد هذه الأسعار حالة الاستقرار الحالية في سوق المحروقات، مع التزام الدولة بتثبيتها لمدة عام كامل رغم التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم

وفق البيان الرسمي لوزارة البترول، جاءت أسعار أسطوانة البوتاجاز خلال تعاملات اليوم كما يلي:

الأسطوانة المنزلية: 225 جنيهًا

الأسطوانة التجارية: 450 جنيهًا

وتحرص الحكومة على تثبيت الأسعار بهدف عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية وأسعار الغاز والنفط.
 

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

جاءت أسعار شرائح الغاز الطبيعي للمنازل وفق البيان الرسمي لوزارة البترول على النحو التالي:

  • الشريحة الأولى (حتى 30 مترًا مكعبًا): 4 جنيهات لكل متر مكعب
  • الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): 5 جنيهات لكل متر مكعب
  • الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): 7 جنيهات لكل متر مكعب

ويهدف هذا النظام الشرائحي إلى تحقيق عدالة اجتماعية لضمان حصول كل الشرائح على الخدمة بأسعار مناسبة للاستهلاك.

أسعار الغاز للاستخدامات الصناعية

وفيما يتعلق بالاستخدامات الصناعية، فقد أعلنت وزارة البترول الأسعار التالية:

  • غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
  • غاز الصب الصناعي: 16,000 جنيه للطن

وتهدف هذه الأسعار إلى دعم قطاع الصناعة وضمان توفير الطاقة بأسعار مستقرة تمكّن الشركات من استمرارية الإنتاج دون تأثر كبير بتقلبات الأسعار عالميًا.

لماذا تم تثبيت أسعار البنزين لمدة عام كامل؟

أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة عام ليس قرارًا عابرًا، وإنما خطوة مدروسة تستهدف الحفاظ على توازن السوق، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة عالميًا في أسعار النفط.

في سياق متصل قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة لم تتخذ أي إجراء فيما يتعلق بزيادة أسعار الوقود.

وتترقب السوق المصرية إعادة هيكلة أسعار الوقود (البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز) خلال الربع الأخير من 2025، وتحديد تعريفة بيع الوقود لمدة 3 أشهر في اجتماع لجنة التسعير المقبل.

ورغم تقلص فجوة الدعم، توجد توقعات ترجح زيادة جديدة لا تتجاوز 10%، تهيئةً للمرحلة النهائية من تحرير الأسعار.

وأضاف مدبولي، أن مصر حرصت على احتواء الأزمة والتصعيد منذ بدايتها لافتا إلى أن مصر موقفها واضح بشأن هذه الحرب وهي وقف الحرب و العودة للتفاوض، مشيرا إلى أن مصر ليس بعيد عن هذه الأحداث وتأثر بكل عواقب الحرب من كل الاتجاهات.

