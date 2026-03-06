قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 26 غارة في الضاحية الجنوبية ببيروت
دوي صفارات الإنذار في الجولان المحتل
تصدعات وشروخ.. انهيار بلكونة منزل بكفر الزيات وإصابة 3 أشخاص
النقل توسع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في المترو والقطار الكهربائي| فيديو
تنفذ قبل منتصف الشهر.. مقترح برلماني عاجل لتقديم باقات إنترنت بلا حدود
تبعات الحرب.. دول الخليج تعيد تقييم عقود استثمارتها في أمريكا وأوروبا
الطقس اليوم.. أجواء مستقرة نسبيا وأمطار غير مؤثرة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري
بتكلفة 24 مليون جنيه.. "التنمية المحلية" تعلن التشغيل التجريبي لمجزر بني أحمد بالمنيا
الولايات المتحدة تخلي سفارتها في الكويت بعد هجمات إيرانية
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
القواعد الأجنبية توسع دائرة الحرب.. استخدام الأراضي العسكرية يفتح الباب لحرب عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دوي صفارات الإنذار في الجولان المحتل

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت وجود دوي صفارات الإنذار في رمات مغشيميم وحاسبين بالجولان المحتل.

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي، نجاح الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير مسيرة شمال شرق الرياض.

ومنذ قليل ؛ أشار المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع اللواء تركي المالكي، اليوم (الجمعة)، إلى اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيَّرة بالمنطقة الشرقية إضافة إلى مسيَّرة شرق محافظة الخرج.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، أنه جرى اعتراض وتدمير صاروخ من نوع كروز شرق محافظة الخرج.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع قد نوه أمس باعتراض ثلاثة صواريخ كروز خارج مدينة الخرج، كما أُسقطت ثلاث طائرات مسيّرة في المنطقة نفسها.

وأضاف أن القوات الجوية اعترضت ودمرت أمس مسيّرة أخرى شرق الجوف، في سلسلة عمليات تؤكد جاهزية الدفاعات الجوية للتعامل مع التهديدات المتصاعدة.


 

الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

كريم فواد

هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر جموده ويرتفع 5 جنيهات مساء اليوم 5-3-2026

حريق النادي الأهلي

ألسنة اللهب أعلى سور النادي .. حريق في الأهلي مدينة نصر | صور

ترشيحاتنا

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

زكاة عيد الفطر 2026

تجوز نقداً.. كم تبلغ زكاة الفطر عن الشخص الواحد؟..الإفتاء تجيب

استخراج رخصة موتوسيكل

الرسوم 1160 جنيها .. استخراج رخصة موتوسيكل جديد

بالصور

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد