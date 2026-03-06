ارتفاع أسعار الطاقة.. الهند تقرر زيادة إنتاج الغاز المسال إلى أقصى حد

طلبت الحكومة الهندية من جميع مصافي التكرير في البلاد زيادة إنتاج غاز البترول المسال إلى أقصى حد ممكن، في خطوة تهدف إلى تأمين الإمدادات المحلية وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة الأجنبية، بحسب ما نقلته تقارير صحفية حكومية عن توجيهات رسمية صدرت اليوم الجمعة.

وأفادت المصادر بأن التوجيهات شملت مصرحاً للمصافي بعدم استخدام البروبان والبيوتان — المكونين الرئيسيين للغاز المسال— في إنتاج المواد البتروكيماوية، وأن الإمدادات يجب أن تخصص حصراً للتوزيع المحلي عبر ثلاث شركات حكومية هي Indian Oil Corporation، وHindustan Petroleum، وBharat Petroleum.

يذكر أن الهند تعتمد على واردات الطاقة بشكل كبير، خصوصاً من الشرق الأوسط — فهي من أكبر مستوردي غاز البترول المسال في العالم، وتستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من المنطقة.

تأثير الأزمة على الأسواق

تأتي هذه الخطوة في سياق التصعيد العسكري في الشرق الأوسط بعد بدء الهجمات الأمريكية‑ الإسرائيلية على إيران وتصاعد التوتر في منطقة الخليج، وهو ما أثر على تدفقات الطاقة العالمية، خصوصاً عبر مضيق هرمز، الذي يُعدّ ممرًا حيويًا لنقل النفط والغاز إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وتشير البيانات إلى أن توترات الإمدادات أدت إلى اضطرابات في شحنات الغاز والبترول المسال، مما دفع بعض الشركات في الهند إلى اتخاذ قرارات تكتيكية أخرى، مثل رفع أسعار الغاز للقطاع الصناعي استجابة للضغوط في السوق المحلية.

كما أظهرت تقارير أخرى أن المصافي الهندية لجأت إلى شراء النفط الخام الروسي كبديل سريع وسط تقلص الإمدادات التقليدية من الشرق الأوسط، في محاولة للتكيف مع النقص المحتمل.

تداعيات اقتصادية محتملة

يرى محللون أن هذه التحركات تعكس تأثر الهند بشكل كبير بالتقلبات في سوق الطاقة العالمي، خاصة وأنها رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال عالمياً ويستحوذ الشرق الأوسط على حصة الأسد من وارداتها. أي اضطراب في الإمدادات قد يُترجم إلى ضغوط أسعار على المستهلكين والشركات في الهند.

كما يتوقع أن تشهد الأسواق الإقليمية والعالمية ارتفاعات في أسعار الطاقة واستمرار التذبذب في الإمدادات إذا استمرت التوترات في الخليج دون حل سريع.

في ظل الأزمة الطاقية المتصاعدة بفعل التوترات في الشرق الأوسط، تتخذ نيودلهي خطوات استباقية لتأمين مواردها من الغاز المسال وضمان استقرار الإمدادات الداخلية، ما يعكس تعقيد سلاسل الطاقة العالمية وعمق تأثير الصراع الإقليمي على الاقتصادات المستوردة للطاقة مثل الهند.