سلاح الجو الأردني ينفذ طلعات جوية لحماية الأجواء.. تفاصيل

قالت ربا آغا مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن الأردن ليس بعيدًا عن تطورات المشهد الإقليمي، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار دوت في أكثر من مناسبة خلال الساعات الماضية، في وقت تواصل فيه الجهات المعنية متابعة الأوضاع عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تطورات محتملة.

وأضافت آغا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى عوكل، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن سلاح الجو الملكي الأردني ينفذ منذ ساعات الصباح طلعات جوية وعمليات مراقبة مكثفة للأجواء الأردنية، مؤكدة أن الطائرات العسكرية لا تزال تحلق في الأجواء في إطار تعزيز الجاهزية الأمنية، بالتزامن مع التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية أن الأجهزة الأمنية الأردنية شددت على جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي تداعيات، فيما أكدت القوات المسلحة الأردنية أن أمن وأمان سماء المملكة وحدودها يمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون بها، مع استمرار العمل على تفعيل وتحديث منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع أي تهديدات محتملة.

وأشارت آغا إلى أن الحكومة الأردنية اتخذت عدة قرارات للتعامل مع التداعيات، من بينها إلغاء العمل بقرار يعود إلى عام 1978 كان يقصر دخول الحاويات على ميناء العقبة فقط، والسماح بدخولها عبر المنافذ البرية لمدة شهر لضمان توفر السلع، كما سمحت باستيراد الديزل لصالح شركة الكهرباء الأردنية بعد توقف إمدادات الغاز الطبيعي، ضمن خطة طوارئ لضمان استمرار التيار الكهربائي في المملكة.