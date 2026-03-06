قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريم فهمي : لم أتعرض للتحرش أبداً أثناء عملي مع طبيب أسنان
بيزيرا وشيكو بانزا يقودان الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري
أفشة ومابولولو يقودان الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالدوري
السما مليانة صواريخ .. موقف مفاجئ لـ أنغام في حفلها الجديد
سريلانكا تستلم سفينة إيرانية وتنقل 204 من بحارتها
استمرار الغضب الملحمي .. البيت الأبيض: نحتاج 6 أسابيع لتحقيق أهداف الحرب ضد إيران
لقطات من وصول حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي إلى برشلونة.. شاهد
التوفيق للطاعة.. خالد الجندي يوضح دليل محبة الله للعبد
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري
إعادة على منصب نقيب المهندسين بين ضاحي وعبد الغني.. والكفراوي يحسم القاهرة
تصعيد عسكري في شرق المتوسط .. مروحيات بريطانية مضادة للطائرات المسيرة تصل قبرص
رسميًا.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 وأول أيامه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لقطات من وصول حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي إلى برشلونة.. شاهد

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أمير هشام، لقطات من ظهور اللاعب حمزة عبد الكريم في برشلونة؛ بعد حصوله على تصريح العمل.

ظهور حمزة عبد الكريم في برشلونة 

وكتب أمير هشام، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "بعد حصوله على تصريح العمل.. حمزة عبد الكريم يظهر في برشلونة". 

وكشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن جاهزية اللاعب المصري حمزة عبد الكريم جاهز للمشاركة مع نادي برشلونة الإسباني.

وكتب الدردير عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"حمزة عبد الكريم حصل على تصريح العمل وأصبح جاهز للمشاركة مع برشلونة الإسباني وسيغادر القاهرة إلي إسبانيا".

وكان حمزة عبد الكريم، قد واجه مشكلة في استخراج تصريح العمل، وهو ما يؤخر ظهوره الأول مع برشلونة، ويتواجد اللاعب حاليا، في مصر من أجل تسريع إجراءات استخراج تصريح العمل.

يذكر أن المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم عاد إلى مصر مؤقتًا؛ لتسريع إجراءات الحصول على تصريح العمل، تمهيدًا لظهوره الرسمي مع برشلونة أتلتيك في الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، غادر اللاعب- البالغ من العمر 18 عامًا-، إسبانيا؛ بسبب البطء في الإجراءات البيروقراطية، والتي حالت حتى الآن دون تسجيله رسميًا ومشاركته في المباريات.

وأضافت الصحيفة أن تحديد موعد الظهور الأول لحمزة عبد الكريم مع الفريق الرديف، ما زال غير واضح؛ نظرًا لاعتماد مشاركته على استكمال إجراءات تصريح العمل، وهو شرط أساسي قبل دخوله المنافسات الرسمية

وسبق لإدارة برشلونة أن واجهت مواقف مماثلة، حيث اضطر لاعبان سابقًا للعودة إلى بلديهما لتسريع الإجراءات الإدارية وتسهيل تسجيلهم في فرق النادي.

وكان المهاجم المصري قد بدأ تدريباته بالفعل مع برشلونة أتلتيك، وترك انطباعًا إيجابيًا لدى الجهاز الفني، لكنه يحتاج لاستكمال جاهزيته البدنية قبل الانخراط الكامل في أجواء المباريات الرسمية.

حمزة عبد الكريم برشلونه الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المراة والمنوعات: لماذا يشعر غير المريض بالسكر بالدوخة والتعب أثناء الصيام؟.. طرق اقتصادية للتخلص من هيشان الشعر قبل العيد

عصير التين باللبن

مليء بالفوائد.. طريقة تحضير مشروب التين باللبن والمكسرات

كرات البطاطس

هنتسحر إيه النهاردة.. عدس مدمس وكرات البطاطس المقرمشة

بالصور

عصير الليمون في رمضان- ماذا يحدث للكوليسترول عند كسر الصيام به؟

فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول

ماذا قالت عبير فؤاد عن الخسوف والكسوف واقتران زحل ونبتون .. توقعات صادمة لهذه الدول

توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة

التمر باللبن في رمضان .. فئات ممنوعة من تناوله

التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع

لا تتجاهلها.. علامات صامتة تكشف ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم

علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد