لقطات من وصول حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي إلى برشلونة.. شاهد

شارك الإعلامي أمير هشام، لقطات من ظهور اللاعب حمزة عبد الكريم في برشلونة؛ بعد حصوله على تصريح العمل.

ظهور حمزة عبد الكريم في برشلونة

وكتب أمير هشام، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "بعد حصوله على تصريح العمل.. حمزة عبد الكريم يظهر في برشلونة".

وكشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن جاهزية اللاعب المصري حمزة عبد الكريم جاهز للمشاركة مع نادي برشلونة الإسباني.

وكتب الدردير عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"حمزة عبد الكريم حصل على تصريح العمل وأصبح جاهز للمشاركة مع برشلونة الإسباني وسيغادر القاهرة إلي إسبانيا".

وكان حمزة عبد الكريم، قد واجه مشكلة في استخراج تصريح العمل، وهو ما يؤخر ظهوره الأول مع برشلونة، ويتواجد اللاعب حاليا، في مصر من أجل تسريع إجراءات استخراج تصريح العمل.

يذكر أن المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم عاد إلى مصر مؤقتًا؛ لتسريع إجراءات الحصول على تصريح العمل، تمهيدًا لظهوره الرسمي مع برشلونة أتلتيك في الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، غادر اللاعب- البالغ من العمر 18 عامًا-، إسبانيا؛ بسبب البطء في الإجراءات البيروقراطية، والتي حالت حتى الآن دون تسجيله رسميًا ومشاركته في المباريات.

وأضافت الصحيفة أن تحديد موعد الظهور الأول لحمزة عبد الكريم مع الفريق الرديف، ما زال غير واضح؛ نظرًا لاعتماد مشاركته على استكمال إجراءات تصريح العمل، وهو شرط أساسي قبل دخوله المنافسات الرسمية

وسبق لإدارة برشلونة أن واجهت مواقف مماثلة، حيث اضطر لاعبان سابقًا للعودة إلى بلديهما لتسريع الإجراءات الإدارية وتسهيل تسجيلهم في فرق النادي.

وكان المهاجم المصري قد بدأ تدريباته بالفعل مع برشلونة أتلتيك، وترك انطباعًا إيجابيًا لدى الجهاز الفني، لكنه يحتاج لاستكمال جاهزيته البدنية قبل الانخراط الكامل في أجواء المباريات الرسمية.