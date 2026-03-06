ياسمين الخطيب: محمد رمضان لو موجود كان قعد ناس كتير في بيتها

استنكرت الإعلامية ياسمين الخطيب المعركة الدائرة بين عدد من الفنانين على السوشيال ميديا بسبب محاولة كل واحد منهم التأكيد أن مسلسله هو المتصدر والأعلى مشاهدة في موسم دراما رمضان.

وكتبت الخطيب عبر حسابها علي فيسبوك "بمناسبة المعركة الدايرة على «رقم ١» محمد رمضان هو «نمبر وان» الحقيقي.. حتى الآن لم يستطع أحد من جيله أن يصل إلى نجوميته، أو يملأ الفراغ في غيابه،

واضافت: "لو رمضان موجود في هذا السباق، كان قعد الناس تتابع مسلسله على القهاوي زي ماتشات كاس العالم، وقعد ناس تانية في بيتها (ده مع التأكيد إني لا بحب أعماله ولا بتفرج عليها).

يذكر أن الساعات الأخيرة حدثت فيما يشبه الخناقة، أو معركة كلامية بين الفنان عمرو سعد والمخرج محمد سامي على صاحب المسلسل الأعلى مشاهدة في رمضان، حيث بدأها الفنان عمرو سعد حيث هاجم كل من روج أن مسلسله متصدر المشاهدات، ونشر تقارير وصفها بالمعتمدة وغير المزورة تؤكد أن مسلسله إفراج هو المتصدر.

فيما خرج بعد ذلك المخرج محمد سامي للجمهور عبر فيديو مصور بسيارة فارهة مرتديا أفخم الملابس ليدافع عن مسلسل زوجته "الست موناليزا" مؤكدا أن الأرقام تؤكد أن مسلسلها هو المتصدر، ساخرا من محاولات الآخرين تكذيب هذا الأمر، لتدخل الفنانة ياسمين عبد العزيز بطلة مسلسل "وننسى اللي كان" على خط النار، ونشرت صورتها برفقة أم الإعلامية شيماء جمال، وعلقت ساخرة: "صورة يمكنك سماعها".