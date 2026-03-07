قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بفارق 27 صوتا.. رمضان عبدالعال يفوز بمقعد نقيب مهندسي بورسعيد
كنتي فين.. تعليق محمد سامي على منشور ياسمين عبد العزيز يثير الجدل
أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور
علامات ليلة القدر ومواعيد الليالي الوترية في شهر رمضان 2026
سعر الدولار اليوم 7-3-2026
سكودا تقدم أصغر SUV كهربائية عالميًا.. وهذا سعرها
البيت الأبيض يكشف حقيقة إرسال قوات للتدخل البري في إيران
أحمد داود يرفض العروسة الجديدة في مسلسل بابا وماما جيران
أيمن منصور: لاعبو الزمالك لديهم إصرار كبير على التتويج بالدوري المصري
حزب الله يأسر جندي إسرائيلي خلال إنزال بري في النبي شيت جنوب لبنان
أيمن يونس: الزمالك أضاع 4 فرص سهلة أمام الاتحاد.. وناصر منسي مميز
السعودية: التصدي لصاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
فن وثقافة

فرصة أخيرة الحلقة 2 .. محمود حميدة يتولى قضية فتاة المنصورية

محمود حميدة
محمود حميدة
أحمد البهى

أذيعت الحلقة الثانية من مسلسل فرصة أخيرة من بطولة محمود حميده وطارق لطفي. 

وحملت الحلقة الثانية من مسلسل فرصة أخيرة عدد من الأحداث، ومنها تولي محمود حميدة قضية شقيق طارق لطفي المعروفة باسم فتاة المنصورية  ، حيث بدا الخوف يدب في قلبه، نظرًا لعدم تهاون محمود حميدة. 

قصة مسلسل فرصة أخيرة: 
 

تدور أحداث مسلسل فرصة أخيرة، حول قاضي وهو الدور الذي  يجسده النجم الكبير محمود حميدة، بتعرض الي موقف في حياته يكون احد اضلاعه رجل أعمال شهير وهو الدور الذي يلعبه طارق لطفي ، لتتصاعد الأحداث بعدها مما يقلب الاحداث رأسًا على عقب.

فريق  مسلسل فرصة أخيرة: 
مسلسل فرصة أخيرة، قصة أمين جمال، وسيناريو وحوار محمود عزت،واخراج أحمد عادل سلامة ويشارك في بطولته كل من محمود حميدة طارق لطفي وندي موسي ومحمود البزاوي وعلي الطيب .

وتجسد الفنانة ندي موسي داخل الاحداث شخصية أبنة محمود حميده.

القنوات العارضة: 
العمل من المقرر عرضه علي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وهم dmc ، on e ، cbc، الحياة ، كما سيتم طرح حلقاته علي منصة watch it، وتدور أحداثه في اطار 15 حلقة فقط.

تغيير الاسم:

مسلسل فرصة أخيرة من الاعمال التي تم تغيير اسمها، حيث كان العمل يحمل في البداية اسم الاستاذ، قبل ان يستقر صناعه علي تغييره.

فرصة أخيرة طارق لطفي محمود حميدة

