شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده الـ40 مع أسرته ونجوم الزمالك| شاهد

احتفل شيكابالا بعيد ميلاده الـ40، وسط أجواء عائلية وفي حضور زوجته ونجوم الزمالك الحاليين والسابقين.

ونشر شيكابالا صورا عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من حفل عيد ميلاده، الذي أقامه مساء أمس الأربعاء، في منزله.

اعتزال شيكابالا

أعلن شيكابالا اعتزاله كرة القدم، في 3 يوليو 2025، عن عمر 39 عاما، بعد قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز.

مسيرة شيكابالا

بدأ شيكابالا مسيرته الكروية في ناشئي نادي الزمالك، حيث جذب الأنظار سريعًا بمهاراته الفائقة، لينضم إلى الفريق الأول وعمره لم يتجاوز 16 عامًا، وشارك لأول مرة في موسم 2002-2003.

وبعد فترة احترافية قصيرة مع باوك اليوناني، عاد إلى الزمالك ليصبح أحد أهم لاعبيه عبر التاريخ.

مسيرة حافلة بالألقاب مع الزمالك

طوال مسيرته، لعب شيكابالا دورًا بارزًا في تتويج الزمالك بالعديد من البطولات، حيث ساهم في تحقيق 19 لقبًا مع الفريق.