عالمي.. أسامة حسن يشيد بتألق حارس مرمى الزمالك أمام الاتحاد

أشاد اسامة حسن، نجم نادي الزمالك السابق، بتألق حارس مرمى الفارس الأبيض مهدي سليمان خلال مباراة الاتحاد السكندري التي انتهت بانتصار الأبيض بهدف دون رد في بالدوري الممتاز.

وكتب اسامة حسن عبر حسابه علي فيسبوك "اي رأيكم في المهدي سليمان عالمي شكرآ جمهور الزمالك السند الحقيقي اي لاعب بيدلع مكانة الزبالة نادي الزمالك اكبر من اي حد هو وجمهوره اللي قال كلمته الكيان اي لاعب يقول انا مظلوم وجايين عليا ومستني نقع اشرب ربنا اكبر منك ومن اللي محرضك"

وقاد مهدي سليمان، فريقه الزمالك إلى فوزًا ثمينًا أمام الاتحاد بعدما نجح في إبعاد أكثر من هدف محقق لزعيم الثغر، أبرزهم انفراد محمد مجدي أفشة لاعب الاتحاد.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي بعد الفوز على الاتحاد السكندري

وستكون موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل في آخر مباراة للفريق في المسابقة قبل الإعلان عن نتائج قرعة الدور النهائي من البطولة.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.