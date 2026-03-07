مباريات السبت..برشلونة في مواجهة نارية أمام بلباو بـ الدوري الإسباني

يستعد فريق برشلونة بقيادة المدرب هانز فليك لخوض مواجهة هامة ضد أتلتيك بلباو، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2025/26.

تقام المباراة على ملعب “سان ماميس” مساء السبت، حيث يتطلع البارسا لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة قوية في دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، و11 مساءً بتوقيت السعودية، ما يجعلها إحدى أبرز مباريات الجولة على صعيد الإثارة والمتابعة الجماهيرية.

ترتيب الفريقين قبل المواجهة

يحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، ما يعكس الأداء القوي للبارسا هذا الموسم واستمراره في المنافسة على اللقب. من جانبه، يأتي أتلتيك بلباو في المركز التاسع برصيد 35 نقطة، وهو يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام متصدر الليجا.

ويعد البارسا الفريق الأقوى من حيث الأداء هذا الموسم، لكن لقاء الليلة يمثل تحديًا خاصًا، نظرًا لطبيعة أرضية ملعب سان ماميس وقوة المنافس.

أهداف برشلونة من المباراة

يرغب برشلونة في تحقيق الفوز لتعزيز موقعه في صدارة جدول الدوري، والحفاظ على الاستقرار النفسي والفني قبل لقاء دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل يونايتد يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16.

وتعد هذه المباراة فرصة مثالية للمدرب هانز فليك لتجربة بعض التكتيكات واللاعبين قبل التحديات الأوروبية، بالإضافة إلى الحفاظ على الزخم الذي يصنعه الفريق في البطولة المحلية.

القناة الناقلة للمباراة

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة المباراة مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 2، حيث ستوفر التغطية الحية لجميع أحداث المباراة من هدف وفرص وتحليل فني مفصل.

بهذا يسعى برشلونة لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري، بينما يأمل أتلتيك بلباو في قلب التوقعات وتحقيق مفاجأة على أرضه وبين جماهيره.