بكام الكرتونة اليوم؟.. أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

شهدت أسعار البيض ارتفاعًا ملحوظًا خلال الساعات القليلة الماضية في الأسواق المحلية، وذلك رغم وفرة المعروض وزيادة حجم الإنتاج بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من تأكيدات العاملين في قطاع الدواجن بأن معدلات إنتاج البيض ارتفعت بنسبة تتجاوز 25% مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما كان من المتوقع أن يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسعار.

وقد سجلت سعر الكرتونة بالأسواق اليوم السبت 135 جنيها بعدما كانت تباع بـ 120 جنيها لترتفع حوالى 15 جنيها.

أسعار البيض اليوم



ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 130 جنيهًا.

ويبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

وتطرح وزارة الزراعة البيض بأسعار مخفضة لتصل سعر الكرتونة لـ 105 جنيها ، وذلك بتوجيهات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتخفيف الأعباء على المواطنين .

أسعار البيض



من جانبه، أوضح الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن ثبات أسعار البيض خلال الأيام الماضية يرجع بالأساس إلى ظهور إنتاج الدورات الجديدة وزيادة المعروض، مشيرًا إلى أن سعر الكرتونة تراجع من 160–165 جنيهًا إلى ما بين 130و125 جنيهًا حاليًا.

وتوقع «الزيني»، في تصريحات لـ صدى البلد، أن تشهد أسعار البيض انخفاضًا جديدًا مع دخول كميات كبيرة من الإنتاج الجديد إلى الأسواق.

وطالب بضرورة دعم مربي الدواجن ومنتجي البيض للحفاظ على هذه الصناعة التي حققت الاكتفاء الذاتي، فضلًا عن التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة.

وأشار إلى أن البيض سلعة غير قابلة للتخزين، وتخضع بشكل مباشر لآلية العرض والطلب، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات يزيد التكلفة، لكن يظل هناك فارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.

الحلول المقترحة

وكشف أن من بين الحلول المقترحة لمواجهة تذبذب الأسعار: التوسع في تصدير الدواجن، ومنع الاستيراد في ظل الاكتفاء الذاتي، إلى جانب التفعيل الجزئي لمنع تداول الدواجن الحية وضخ الدواجن المبردة خلال فترات الذروة مثل شهر رمضان..