لبنان.. مقتـ ل 16 شخصًا وإصابة 35 آخرين في غارات للطيران الإسرائيلي

أفاد مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية بأن سلسلة الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدة النبي شيت في قضاء بعلبك أسفرت، وفق الحصيلة الأولية غير النهائية، عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 35 آخرين بجراح .

وأوضح المركز أن الغارات التي استهدفت بلدة جبشيت الجنوبية أدت إلى مقتل 6 أشخاص من بينهم 4 من عائلة واحدة، بعدما دمرت طائرات حربية منزلًا بالكامل فجر اليوم.

وأضاف أن الطيران الإسرائيلي شن غارات جديدة صباح اليوم على جبشيت، ما تسبب في دمار واسع للبلدة شمل عشرات المحال التجارية والمطاعم، ومركز البلدية، وشقق سكنية، وسيارات، إضافة إلى تدمير مركز الهيئة الإسلامية بالكامل وعدد من سيارات الإسعاف.

وأشار المركز إلى أن غارات جوية مماثلة استهدفت بلدتي كوثرية الرز وأنصار، وأسفرت غارات على زوطر الشرقية وكفرتبنيت عن وقوع وفيات، فيما أدت غارة على مبنى في برج رحال إلى إصابة ثلاثة أشخاص نقلوا إلى مستشفيات صور.