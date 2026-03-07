هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين

تحولت معاتبة شاب لأحد الأشخاص بسبب سرقة هاتف محمول إلى جريمة قتل مأساوية، بعدما سدد المتهم طعنة نافذة في صدر عامل خلال مشاجرة بينهما بدائرة مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، ما أسفر عن مصرعه في الحال.



كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بمقتل عامل بدائرة المركز. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع عامل يبلغ من العمر 25 عامًا متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر، وتبين أن وراء ارتكابها عامل يبلغ من العمر 36 عامًا وله معلومات جنائية سابقة.



وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب اتهام المجني عليه للمتهم بسرقة هاتف محمول خاص بشقيقه، وعندما توجه لمعاتبته تطورت المشادة الكلامية بينهما إلى مشاجرة، أخرج خلالها المتهم سكينًا من طيات ملابسه وسدد طعنة نافذة للمجني عليه أودت بحياته في الحال.



عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.