معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2026.. موعد الصرف وخطوات الاستعلام

تفصلنا أيام قليلة على بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر مارس 2026، حيث يرغب الكثير من المستفيدين معرفة موعد الصرف رسميًا استعدادًا لشراء احتياجاتهم الأساسية ومستلزمات عيد الفطر المبارك.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2026

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2026، ستُصرف اعتبارا من يوم 15 من ذات الشهر وتستمر حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

رابط الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

- تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

- الضغط على كلمة استعلام.

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

* المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

* الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

* نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

* حالة البطاقة «ساري تجميد / إيقاف».

* في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

* في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة

ويصرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2026، من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصرف الآلي.

- مكاتب البريد.

- منافذ فوري وكروت ميزة.

- فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية.

شروط الحصول على معاشات تكافل وكرامة

- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاشات تكافل وكرامة عن 65 عاما.

- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

- ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة

تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي عدة فئات للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهم:

- الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ولديها أبناء في مراحل التعليم.

- كبار السن غير القادرين على العمل أو دون معاش ثابت.

- الأشخاص ذوو الإعاقة المستحقين للدعم.

- المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات.

- الأيتام غير المكفولين.