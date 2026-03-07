قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2026.. موعد الصرف وخطوات الاستعلام
خدمات

معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2026.. موعد الصرف وخطوات الاستعلام

معاشات تكافل وكرامة
معاشات تكافل وكرامة
خالد يوسف

تفصلنا أيام قليلة على بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر مارس 2026، حيث يرغب الكثير من المستفيدين معرفة موعد الصرف رسميًا استعدادًا لشراء احتياجاتهم الأساسية ومستلزمات عيد الفطر المبارك.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2026

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2026، ستُصرف اعتبارا من يوم 15 من ذات الشهر وتستمر حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

رابط الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

- تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

- الضغط على كلمة استعلام.

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

* المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

* الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

* نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

* حالة البطاقة «ساري تجميد / إيقاف».

* في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

* في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة

ويصرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2026، من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصرف الآلي.

- مكاتب البريد.

- منافذ فوري وكروت ميزة.

- فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية.

شروط الحصول على معاشات تكافل وكرامة

- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاشات تكافل وكرامة عن 65 عاما.

- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

- ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة

تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي عدة فئات للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهم:

- الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ولديها أبناء في مراحل التعليم.

- كبار السن غير القادرين على العمل أو دون معاش ثابت.

- الأشخاص ذوو الإعاقة المستحقين للدعم.

- المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات.

- الأيتام غير المكفولين.

معاشات تكافل وكرامة تكافل وكرامة شهر مارس 2026 صرف معاش تكافل وكرامة عيد الفطر المبارك موقع وزارة التضامن الاجتماعي

