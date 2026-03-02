موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس.. رابط الاستعلام

يترقب ملايين المستفيدين، موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس، والمترقب خلال الأيام المقبلة، كما يبحث المواطنون المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة، عن طريقة الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة، و رابط الاستعلام بالرقم القومي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2026 رسميًا يوم 15 مارس 2026، وهو الموعد الثابت الذي حددته الوزارة لصرف الدعم النقدي في منتصف كل شهر ميلادي، ويستفيد من البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية.

طريقة صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس

تتيح وزارة التضامن الإجتماعي، عدة قنوات رسمية لصرف معاش تكافل وكرامة، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين في جميع المحافظات، وتتمثل أماكن الصرف في التالي:

-مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف القرى والمراكز والمدن.

-ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المعتمدة.

-المنافذ الإلكترونية المعتمدة

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

بخطوات سهلة وبسيطة يمكنك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي ، إليك الخطوات ..

ادخل على رابط تكافل وكرامة على موقع وزارة التضامن الإجتماعي .. اضغط هــنــا



سيطلب منك إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة



ادخل البيانات المطلوبة مثل الاسم الرباعي ورقم الهاتف المسجل على الموقع



حدد الشهر المراد الاستعلام عنه



اضغط على استعلام .

الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة

للاستعلام عن حالة المعاش يمكن للمواطنين الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي، ثم اتباع الخطوات التالية:

-الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

-إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

-الضغط على كلمة استعلام.

-بعد هذه الخطوات، تظهر نتيجة الاستعلام وتشمل البيانات التالية:

-المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها المواطن.

-الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة الخاصة به.

-نوع البطاقة سواء كانت تكافل أو كرامة.

-حالة البطاقة سواء كانت سارية أو مجمّدة أو موقوفة، وفي حال التجميد أو الإيقاف يتم ذكر السبب.

-في حال كانت البطاقة سارية يظهر المبلغ المستحق للمواطن.

زيادة تكافل وكرامة2026

من المترقب زيادة معاش تكافل وكرامة 2026 ، خاصة بعد إعلان الحكومة عن الحزمة الإجتماعية الجديدة قبل رمضان، والتي وجه الرئيس السيسي بسرعة تنفيذها لمساعدة الأسر المحتاجة.

400 جنيه منحة رمضان لتكافل وكرامة

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي صرف المساندة النقدية الإضافية المقررة بمناسبة شهر رمضان، ضمن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية.

وتبلغ قيمة منحة رمضان 400 جنيه للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا.