أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول شقيقة
برلماني: تعزيز التصنيع المحلي والصادرات ركيزة لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل
«أوبك بلس» تقرّر زيادة الإنتاج بواقع 206 آلاف برميل يوميًا في أبريل
الأردن: مخزون السلع الأساسية آمن والأسواق مستقرة
الاستعلام عن زيادة المعاشات بالاسم والرقم القومي.. رابط فوري

صرف معاشات مارس 2026
صرف معاشات مارس 2026

بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صباح اليوم الأحد ، صرف معاشات شهر مارس2026، للمستفيدين من المعاشات والبالغ عددهم 11 مليون مواطن مصري من المستحقين .

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف معاشات شهر مارس سيبدأ من 1 مارس2026، ويستمر حتى نهاية الشهر.

تفاصيل صرف معاشات مارس2026

وتم بدء صرف معاشات شهر مارس 2026، لأصحاب المعاشات بداية من تاريخ اليوم 1 مارس2026 المقبل، كما هو المعتاد فى صرف المعاشات يوم 1 من كل شهر، على أن تصرف بالزيادةالأخيرةالتي تم تطبيقها في شهر يوليو الماضي، وذلك وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسيبتطبيق زيادة المعاشات.

أماكن صرف معاشات شهر مارس 2026

وتنتشر أماكن صرف معاشات شهر مارس2026 في:

- منافذ شركة فوري.

- المحافظ الإلكترونية.

- ماكينات الصرف الآلي ATM.

- فروع البنوك المختلفة.

- منافذ البريد المصري

زيادة المعاشات لهؤلاء فقط

وبدأ صرف معاشات مارس2026 اليوم و التي تضمنت زيادة جديدة في الحدين الأدنى والأقصىللمعاش لكل من يبلغ السن القانوني «سن المعاش» في هذا الشهر.

ووفقا لما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الزيادة في الحدين الأدنى والأقصىللمعاش جاءت كما يلي:

- الحد الأدنى للمعاش 1755 جنيهًا.


- الحد الأقصى للمعاش 13 ألفًا و 360 جنيهًا.

رابط الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التابعللهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنــــــــــــا.

خطوات الاستعلام عن المعاشات2026


 

الاستعلام عن المعاش بالاسم

ويمكن الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم والخاص بشهر مارس الذي يتم صرفه اليوم وذلكبعد إتباع الخطوات الآتية:

1- يدخل الشخص الراغب بالاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، على موقع الهيئة القوميةللتأمينات الاجتماعية.

2- يتمّ اختيار أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

3- قم بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور، وعلى الفور تظهر نتيجة الاستعلام عن المعاش بالاسم.
 

موعد زيادة المعاشات 2026

ويترقب ملايين المستفيدين موعد تطبيق زيادة المعاشات لعام 2026، حيث ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن تصدر الزيادة السنوية رسميًا في الأول من يوليو من كل عام.

زيادة المعاشات الأخيرة 

وجرى تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025 الماضي، وذلك وفقًا للمادةرقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية المصرى (رقم 148 لسنة 2019)، والتي تنص علىتطبيق زيادة سنوية للمعاشات لا تتجاوز 15% بداية كل عام مالى، وفقًا للحزمة الاجتماعيةالجديدة التى تضمنت عددًا من الإجراءات المالية، فى إطار جهود الحكومة لتعزيز الحمايةالاجتماعية.

وقرر الرئيس، زيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارًا من 1 يوليو الماضى.

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فىتصريحات إعلامية، أن الحد الأقصى للزيادة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليونمواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة الزيادة 70 مليار جنيه.

