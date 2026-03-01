قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجنة فوق الخيال.. لماذا تعجز التكنولوجيا عن تجسيد نعيمها؟
قمة الدفاع الجوي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري
إصابة امرأة وطفلها جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على مجمع سفارات في أبوظبي
لا تنتظر اختفاء الأزمات.. تعلّم كيف تصنع منها نجاحك
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد على الدبلوماسية كخيار وحيد لإنهاء أزمات المنطقة
هدى الأتربي: بعد قنبلة الجيل رحبوا معي بنؤة الجيل
عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني
هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
برلمان

الملاذات الآمنة تظل مستقرة.. فخري الفقي لـ«صدى البلد»: التحوط العالمي يحد من تقلبات الذهب والدولار

الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي
أميرة خلف

أوضح الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس النواب السابق ، أن الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل قد تؤثر على سوق النفط والذهب والدولار، لكنها لن تهدد المؤشرات الاقتصادية الأساسية في مصر، مشيرًا إلى أن التحوطات الدولية والتعاقدات الآجلة للطاقة ستحد من أي صدمات محتملة.


وأضاف الفقي، في تصريح خاص لـ« صدى البلد»: أن الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات المتعلقة بالتشغيل والبطالة والاستثمارات ستتأثر بشكل محدود إذا كانت الأزمة قصيرة المدى، مع توقع استمرار تعافي معدلات التشغيل تدريجيًا ومرونة سوق العمل.

وفيما يتعلق بالمؤشرات النقدية، أفاد" الفقي" أن سعر الصرف والتضخم وسعر الفائدة تحت السيطرة، حيث من المتوقع أن يشهد سعر الدولار تقلبات طفيفة مقابل العملات الرئيسية، بينما التضخم وأسعار السلع والخدمات ستتراجع تدريجيًا مع استقرار الإنتاج ومرونة السياسات النقدية، ما يسمح للبنك المركزي بالحفاظ على أسعار الفائدة ضمن مستويات مناسبة دون الحاجة لتدخلات قوية.


وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر مهيأة اقتصاديًا لمواجهة أي صدمة محتملة، بفضل وجود عدة مصادر للنقد الأجنبي تشمل الصادرات غير البترولية، تحويلات المصريين بالخارج، قناة السويس، السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، ما يخفف من أثر التوترات على المؤشرات الاقتصادية ويضمن استقرار النمو والتنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد " الفقي " أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة المخاطر المالية يسمحان للقطاع الصناعي والخدماتي بالعمل بكفاءة، مع الحفاظ على معدلات الاستثمار والنمو وخلق فرص عمل جديدة، حتى في ظل الظروف الإقليمية المتوترة.

كما أشار إلى أن السياحة وتحويلات المصريين بالخارج أيضا ستشهد تحسنا ملحوظا رغم التوترات الإقليمية، مع توقع بزيادة حركتها خلال فترة الحرب، بما يعزز تدفق العملة الصعبة إلى الاقتصاد المصري،  و يدعم الاحتياطي النقدي ويخفف من أي تأثير محتمل للتقلبات الدولية على الاقتصاد. 

