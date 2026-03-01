مانشستر يونايتد يتأخر بهدف أمام كريستال بالاس في الشوط الأول

تأخر فريق مانشستر يونايتد بهدف نظيف أمام نظيره كريستال بالاس، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 28 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف كريستال بالاس مبكرا في الدقيقة 4 عن طريق اللاعب ماكسينس لكرواكس.

شهدت الدقيقة 24، خروج لوك شاو بعد تعرضه للإصابة ونزول المغربي نصير مزراوي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: سيني ليمينز.

خط الدفاع: لوك شاو، هاري ماجواير، أوليفييه يورو، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كوبي مانيوو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: بريان مبويمو، سيسكو، وكونيا.