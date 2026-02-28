خطوة تفصل مانشستر يونايتد عن تجديد عقد هاري ماجواير

اقترب نادي مانشستر يونايتد من تمديد عقد مدافعه المخضرم هاري ماجواير، بعد أن استعاد مكانته كأساسي تحت قيادة المدير الفني مايكل كاريك هذا الموسم.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن إدارة الشياطين الحمر تسعى لتأمين استمرار اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، الذي ينتهي عقده مع النادي بنهاية موسم 2025-2026، مشيرة إلى أنه رفض سابقًا عروضًا من أندية مثل ميلان وأحد الأندية السعودية، مؤكدًا ارتباطه الكبير بالنادي.

وذكرت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يسعى لمنح ماجواير عقدًا جديدًا، لكنه يواجه تحديًا في خفض راتبه الأسبوعي الحالي البالغ 180 ألف جنيه إسترليني، بينما يطالب اللاعب بضمان مدة العقد، ما قد يمثل عقبة أمام إتمام الصفقة بشكل سريع.

وأكدت التقارير أن المدير الفني كاريك يُقدر قيمة ماجواير داخل الملعب وخارجه، معتبرًا خبرته وشخصيته القوية في غرفة الملابس عناصر أساسية لخطة الفريق الدفاعية هذا الموسم.

ويُذكر أن ماجواير شارك في 16 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة، مما يعكس تأثيره على أداء الفريق في الخط الخلفي.

مع اقتراب نهاية الموسم، يبدو أن إدارة مانشستر يونايتد عازمة على الحفاظ على خبرة ماجواير لتعزيز استقرار الدفاع ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والأوروبية.