قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق موسم القطن| ممنوع زراعة الأصناف المخالفة.. وقرارات حاسمة لـ حصاد 2026
وزارة الطاقة الإسرائيلية تغلق احتياطاتها من الغاز الطبيعي
تقرير: إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بالعراق
البطريرك إبراهيم إسحق يطمئن هاتفيا على صحة الإمام الأكبر.. وشيخ الأزهر يشكره
وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجاليات المصرية في المنطقة
فتاوى| هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب.. ما حدود الأكل والشرب للصائم إذا أفطر ناسيًا؟.. الإفتاء تجيب.. حكم المصافحة بين المصلين عقب صلاة التراويح
رويترز: مقتل وزير دفاع إيران وقائد الحرس الثوري
الجامعة العربية: الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دول تنادي بالسلام
توضيح عاجل من التعليم بشأن واقعة تعدي طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
غدر بصديقة بسبب ثمن هاتف محمول.. القصة الكاملة لقتل شاب على يد صديقه بالبحيرة
الحرس الثوري: تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر
اجتماع خاص لـ بوتين بمجلس الأمن الروسي حول إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خطوة تفصل مانشستر يونايتد عن تجديد عقد هاري ماجواير

هاري ماجواير
هاري ماجواير
إسراء أشرف

اقترب نادي مانشستر يونايتد من تمديد عقد مدافعه المخضرم هاري ماجواير، بعد أن استعاد مكانته كأساسي تحت قيادة المدير الفني مايكل كاريك هذا الموسم.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن إدارة الشياطين الحمر تسعى لتأمين استمرار اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، الذي ينتهي عقده مع النادي بنهاية موسم 2025-2026، مشيرة إلى أنه رفض سابقًا عروضًا من أندية مثل ميلان وأحد الأندية السعودية، مؤكدًا ارتباطه الكبير بالنادي.

وذكرت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يسعى لمنح ماجواير عقدًا جديدًا، لكنه يواجه تحديًا في خفض راتبه الأسبوعي الحالي البالغ 180 ألف جنيه إسترليني، بينما يطالب اللاعب بضمان مدة العقد، ما قد يمثل عقبة أمام إتمام الصفقة بشكل سريع.

وأكدت التقارير أن المدير الفني كاريك يُقدر قيمة ماجواير داخل الملعب وخارجه، معتبرًا خبرته وشخصيته القوية في غرفة الملابس عناصر أساسية لخطة الفريق الدفاعية هذا الموسم.

ويُذكر أن ماجواير شارك في 16 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة، مما يعكس تأثيره على أداء الفريق في الخط الخلفي.

مع اقتراب نهاية الموسم، يبدو أن إدارة مانشستر يونايتد عازمة على الحفاظ على خبرة ماجواير لتعزيز استقرار الدفاع ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والأوروبية.

هاري ماجواير ماجواير مانشستر يونايتد مان يونايتد تجديد عقد هاري ماجواير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

أسعار الدواجن

كيلو الفراخ بكام؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

ترشيحاتنا

حمام سباحة الزهور

نادي الزهور يعزز منظومة السلامة بإنشاء وحدات إسعاف وطوارئ بحمام السباحة الأوليمبي

سيراميكا كليوباترا

ضياء السيد: سيراميكا كليوباترا سيتوج بالدوري هذا الموسم

إنتر ميامي

سر زيارة ميسي وفريق إنتر ميامي الأمريكي للبيت الأبيض

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد