أنور قرقاش: الإمارات بذلت جهودًا كبيرة لتفادي الحرب

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة ومخلصة خلال الفترة الماضية لتفادي اندلاع الحرب في المنطقة، محذّرًا من مخاطرها وانعكاساتها على أمن واستقرار الإقليم.

وقال قرقاش، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»، إن الإمارات نبهت إلى مخاطر التصعيد العسكري على المنطقة واستقرارها، مضيفًا أنه “مع تصاعد تداعيات هذه الهجمات السافرة على دول الخليج العربي، تعمل منظوماتنا الداخلية باستعداد عالٍ وكفاءة راسخة لحماية الوطن والمجتمع”.

وشدد على أن أولوية الإمارات تبقى الحفاظ على استقرارها وأمنها وسلامة أراضيها، إلى جانب حماية جميع من يقيم على أرضها، مؤكدًا جاهزية الدولة للتعامل مع أي تطورات قد تمس أمنها الوطني.

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات الأخيرة التي طالت إيران، وما تبعها من مخاوف بشأن امتداد تداعيات التصعيد إلى دول الخليج العربي، وسط دعوات دولية متزايدة لضبط النفس وتغليب الحلول الدبلوماسية.