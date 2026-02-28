قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الله: الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران خرق فاضح للقانون الدولي
أفعال جبانة.. السلطات الإيرانية تطالب سكان طهران بمغادرة العاصمة
الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة
العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف ننتقل من نور القرآن إلى رسوخ القلب؟.. عمرو الورداني يوضح

د. عمرو الورداني
د. عمرو الورداني
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن رحلة ترقية القلوب لا تكتمل بمجرد سماع الكلام النظري، وإنما تتحقق بتطبيق قوله تعالى «ليتفقهوا في الدين»، واستحضار حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»، موضحًا أن الفقه عند أهل القلوب لا يقتصر على حفظ حكم شرعي أو مسألة فقهية، بل هو فهم القلب لمراد الله، وأن يحس الإنسان بالمعنى قبل أن ينطق به لسانه، مشيرًا إلى أن الاستنارة بنور القرآن مرحلة مهمة، لكنها لا تكفي وحدها إن لم يصحبها رسوخ وثبات.

وأضاف رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم السبت، أن النور قد يكشف الطريق، لكنه لا يمنح الثبات إن كانت الروح مستضعفة، موضحًا أن المعرفة إذا بقيت في حدود العقل وحده تحولت إلى معرفة جافة، تشبه خريطة في يد تائه بالصحراء، وأن الذكر المصحوب بالفكر هو الذي يحول المعرفة إلى رسوخ قلبي، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب»، مؤكدًا أن صلاح القلب لا يكون إلا بالاتصال الدائم بالله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن من أخطر آفات العصر ما سماه بـ«استضعاف الروح» و«ظلمة الجزع»، لافتًا إلى أن الإنسان المعاصر أصبح سريع الاهتزاز أمام الأخبار أو الأزمات المادية، لأن روحه فقدت مركزيتها واتصالها بالله، وأن الجزع ليس مجرد حزن أو خوف طبيعي، بل هو حالة انهيار قلبي تحجب عن الإنسان رؤية مدد الله المستمر، مبينًا أن الثبات الحقيقي يظهر حين يستحضر العبد أن الله لا يتغير، وأنه سبحانه حاضر في كل حال.

وأوضح أن علاج استضعاف الروح يكون بالمنظومة الربانية المتكاملة من الذكر والفكر، مستشهدًا بقوله تعالى: «الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض»، مبينًا أن الذكر يمنح الثبات، والفكر يمنح البصيرة، وأن الجمع بينهما يخرج الإنسان من الترديد الآلي إلى الشهود الواعي، حيث يتحول الذكر من مجرد كلمات إلى يقين حيّ يملأ القلب قوة وثباتًا.

وبيّن أن القرآن هو كتاب الله المستور، وأن الكون هو كتابه المنظور، وأن التأمل في الآيات الكونية يعمّق أثر الآيات القرآنية، مستشهدًا بآيات مثل: «وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه»، و«ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون»، مؤكدًا أن هذا التكامل بين الذكر والفكر يرسخ القلب حتى يصبح كالجبل أمام رياح التقلبات.

ودعا الدكتور عمرو الورداني إلى خطوات عملية في شهر رمضان لبناء القلب الراسخ، منها ورد الذكر المشهود، وربط الذكر بمشهد من آيات الله في الكون، ومراقبة لحظات الاضطراب فور وقوعها ومعالجتها بذكر يناسب الحال، إلى جانب تخصيص وقت يومي للتفكر في آية كونية واحدة، مؤكدًا أن القلب الراسخ بالذكر المبصر بالفكر هو القلب الذي لا يغلبه الخوف ولا يكسره الضعف، لأنه متصل بالحي القيوم، داعيًا الله أن يرزق الجميع قلوبًا ثابتة مطمئنة متصلة به سبحانه على الدوام.

ر عمرو الورداني رئيس اللجنة الدينية مجلس النواب ترقية القلوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

ترشيحاتنا

النائب محمد عبد الرحمن الشهاوي

محمد الشهاوي أمينًا مساعدًا لأمانة المجالس النيابية المركزية بحماة الوطن

محافظة أسوان

التعامل الفورى مع الأعطال.. محافظ أسوان يتابع ميدانياً إصلاح كسر خط مياه بمنطقة البركة

خضروات ..ارشيفيه

تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الوادي الجديد

بالصور

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز.. بطعم البهارات العربية

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن

إضافة قوية وشاطرة.. إشادات واسعة بأداء نوران ماجد في مسلسل أولاد الراعي

نوران ماجد
نوران ماجد
نوران ماجد

أحداث مثيرة في الحلقة 12 من «سوا سوا».. الأعلى تشويقا في رمضان

احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد