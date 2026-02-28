مروان عطية يصدم رامز جلال بعد سؤال الفنان مين الأحسن زيزو وللا إمام عاشور

وقع مروان عطية لاعب النادي الأهلي، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر " .



ووجه رامز جلال سؤالا لمروان عطية قائلا:" مين احسن لاعيب إمام عاشور ولا زيزو"، ورد مروان قائلا:" إمام عاشور".

وتبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .