غدا .. صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدا الأحد، عملية صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مستحق.

ووضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كافة الاستعدادات اللازمة لعملية صرف معاشات شهر مارس 2026 لـ 11.5 مليون مواطن حيث تبدأ عملية الصرف صباح غدا الأحد من جميع منافذ الصرف ، وذلك لضمان وصول المعاشات لجميع المستحقين .

وينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لتوفير احتياجاتهم المعيشية، حيث تصرف من خلال جميع منافذ الصرف " ماكينات ATM ، ومكاتب البريد وبنك ناصر الإجتماعي"، بما يضمن سهولة ويسر حصول المستحقين على مستحقاتهم، وتقليل الزحام وتجنب أي معوقات تواجه المواطنين خلال عملية الصرف.

وضع الاستعدادات اللازمة لتيسير صرف المعاشات

وقال مصدر مسؤول إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وضعت الاستعدادات اللازمة لتيسير صرف المعاشات وتتابع بشكل مستمر الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بعملية صرف المعاشات لضمان انتظام صرفها بكفاءة عالية.

وأضاف المصدر أن الاستعدادات التي اتخذتها الهيئة خلال صرف معاشات الشهر الماضي أسهمت في تيسير الخدمة لأصحاب المعاشات وأسرهم .

يذكر أن يستفيد من منظومة المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية في مواعيدها المقررة.

كما ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على الشروط والضوابط المنظمة للاشتراك في تأمين البطالة، حيث يسري التأمين على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص والوحدات الاقتصادية التابعة لها، بشرط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا للاستفادة من هذا التأمين.