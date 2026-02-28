قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الضربة الأمريكية الإسرائيلية لا علاقة لها بالنووي الايراني وهدفها إسقاط النظام الايراني
أحمد موسى: محدش عارف خامنئي عايش ولا لا وإسرائيل بتقول إنه مات
سفارة مصر بالدوحة تهيب بالمصريين الالتزام بتعليمات السلامة في ضوء التطورات الإقليمية
قرب على 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026
ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين
لو على البحر ولابس مايوه.. هل يجوز الصلاة به؟ علي جمعة يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز الاعتكاف في المنزل أم يشترط في المسجد؟ .. الأزهر للفتوى يجيب

حكم الاعتكاف
حكم الاعتكاف
عبد الرحمن محمد

قال الشيخ السيد عرفة عضو المركز العالمي للفتوى الالكترونية بالأزهر، إن الاعتكاف يعد من أبرز سنن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك، موضحاً أن المقصود به هو المُكث في المسجد بنية العبادة.

 وأكد عرفة أن النبي الكريم كان يحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان كاشفاً أنه في العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشرين يوماً الأخيرة من الشهر الفضيل، مما يؤكد عظمة هذه الشعيرة وقدرها الإيماني.

وأضاف خلال رده وتوضيحه للأحكام الفقهية، أن الاعتكاف يكون دائماً داخل المساجد حصراً وليس في المنازل، مستشهداً بقول الله تعالى: «ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد»، وهي الآية التي ترهن صحة الاعتكاف بمكان العبادة الرسمي. 

وبين عضو مركز الأزهر أن هذه السنة تهدف إلى تفرغ العبد لربه والتقرب إليه بالصلاة والدعاء والذكر بعيداً عن شواغل الدنيا، مما يجدد الروح ويقوي العزيمة في الأيام المباركة.

وأوضح جواز نية الاعتكاف عند دخول المسجد لأداء أي صلاة مفروضة في رمضان، من خلال نية المكوث في المسجد لفترة بسيطة حتى بعد انتهاء الصلاة، لنيال العبد ثواب الاعتكاف ولو لفترة وجيزة. 

ودعا المسلمين إلى اغتنام هذه الأوقات في العشر الأواخر من رمضان اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم طلباً للثواب والرحمة والمغفرة في هذا الشهر الكريم.

على جانب آخر قالت دار الإفتاء المصرية، في ردها على تساؤلات المواطنين عبر صفحتها الرسمية، إن الأغاني لا تبطل الصيام في نهار رمضان كما يروج البعض، حيث أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بالدار، أن الصيام لا يبطل إلا بالأكل أو الشرب عمداً أو الجماع في نهار رمضان، مشدداً على ضرورة استقاء الفتاوى من مصادرها الرسمية للرد على ما يثيره بعض دعاة المنهج السلفي من أن سماع الأغاني يعد من مبطلات الصوم.

وأضافت خلال ردها وتوضيحها للأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الشأن، أن الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة، أوضح أن الأغاني من حيث الكلمات تأخذ حكم الشعر؛ فما كان منها حسناً فهو حسن وما كان قبيحاً فهو قبيح، مشيراً إلى أن الغناء يكون جائزاً إذا كانت الكلمات مستساغة ولا تخالف الشرع أو تدعو لإثارة الفواحش أو التعدي على حدود الله، واستشهد "وسام" بأبيات الشعر التي قيلت في نصرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح الإسلام، مؤكداً أن الحكم يختلف باختلاف الهيئة التي يظهر بها المغني وما قد يتضمنه ذلك من عري أو كشف للعورات.

الاعتكاف المساجد هل يجوز الاعتكاف في المنزل الاعتكاف في رمضان الأزهر العالمي للفتوى العشر الأواخر

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

صواريخ ايران

عاجل | رويترز: دوي انفجار في دبي ووفاة مقيم في أبوظبي

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان| صور

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامه

إفطار العاشر من رمضان على ممشي دهب

طولها 2 كيلو متر.. أطول مائدة إفطار جماعية بدهب تضم أجانب ومسيحيين بجانب المسلمين

بالصور

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

بعد وفاة نجم شهير.. لماذا يرتفع سرطان القولون بين الشباب؟

سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون

الأرض المحروقة.. تعرف على أبرز القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط

الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

