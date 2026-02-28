قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: خلية عمل بالقطاع القنصلي لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية بالمنطقة
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر ليلة 11 رمضان | بث مباشر
عايزة حق إخواتي المكفوفين.. صرخة طبيبة بعد غرق شقيقيها: «قتلوهم عشان الذهب وأطالب بالقصاص»
الكويت: أضرار مادية محدودة بمشروع مطار الكويت الجديد جراء استهدافه بمسيرة
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
كندا: لسنا طرفا في الحشد العسكري بالمنطقة.. ولا دور قتالي لقواتنا
استشهاد 51 طفلًا داخل مدرسة.. مصطفى بكري يتساءل: أين العالم مما يحدث في إيران؟
الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيرتين إسرائيليتين في سماء أصفهان
‏الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية.. دون إصابات ‏
البيت الأبيض يراقب التطورات.. وواشنطن وبرلين تحت المجهر بعد الهجمات على إيران
3 أحاديث نبوية عن فضل جنود مصر.. اعرف وصية الرسول بجيشها
أحمد رمزي يكشف تفاصيل تجربتة في مسلسل فخر الدلتا.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: سورة يوسف تشرح أزمات الغيرة والعنف الأسري بواقعية مذهلة

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن كل صفات الجمال تليق بذات الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم حينما قال: «لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين» فإنه يلفت أنظارنا إلى أن قصة يوسف عليه السلام ليست مجرد حكاية تاريخية، بل هي قصة شديدة الأهمية والواقعية، ومليئة بالدلالات التي يحتاجها الإنسان في كل زمان.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، أن قصة يوسف عليه السلام تمثل حياة كاملة بكل تفاصيلها، فهي قصة أسرة فيها حب، وفيها شهوة، وفيها عفة، وفيها حقد وغيرة ومؤامرات، وفيها ما يشبه الجاسوسية والعنف والتحرش والسجن والظلم والبراءة، بل وحتى الاقتصاد وإدارة المال، مؤكدًا أنه لا يوجد جانب من جوانب الحياة إلا وتجده حاضرًا بقوة في سورة يوسف.

وأوضح أن السورة ترسم مشاهد الحياة بصدق بالغ، حيث تجمع بين الملك والعنف، والحب والغدر، والشهوة والعفة، والنبل والرؤية والكرامة، لافتًا إلى أن تكرار قراءة السورة يكشف في كل مرة أبعادًا جديدة، حتى إن إيقاع الكلمات ذاته يجعلك تعيش داخل المشهد وكأنك تراه رأي العين.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى دقة التعبير القرآني في قوله تعالى: «وجاؤوا أباهم عشاء يبكون»، متسائلًا عن سر ذكر كلمة «عشاء»، ومبينًا أن ظلام الليل يتناسب مع الظلام الذي كان في قلوبهم، في ربط بديع بين المشهد الكوني والحالة النفسية، وهو ما يعكس روعة التصوير القرآني، موضحًا أن صُنّاع الدراما حين يريدون تصوير مشهد مؤثر يلجأون إلى اللقطات الليلية الداخلية، بينما القرآن سبقهم إلى هذا العمق التصويري بأبلغ بيان وأوجز لفظ.

خالد الجندي سورة يوسف الأعلى للشؤون الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي

رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

ترشيحاتنا

باسم سمرة

باسم سمرة: بعض دور العرض السينمائية تحولت إلى محلات بيع أحذية وملابس داخلية

مروان عطية في رامز ليفل الوحش

مطلبتش أعدل عقدي مع الأهلي.. وإمام عاشور الأفضل| مروان عطية يقع في فخ رامز ليفل الوحش

محمد رمضان

مبحبش اسمع نمبر وان.. باسم سمرة: أنا مش بقتنع بأغاني محمد رمضان

بالصور

هل نظام الكيتو مناسب لكل الأشخاص؟.. احترس قبل أن تتبعه

ما هو نظام الكيتو دايت؟
ما هو نظام الكيتو دايت؟
ما هو نظام الكيتو دايت؟

بالآلاف حول العالم.. ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو لهذا ‏السبب

سيارات بي إم دبليو
سيارات بي إم دبليو
سيارات بي إم دبليو

أضرار عدم شرب الماء بكميات كافية في رمضان.. تحذيرات من الأعراض جانبية

مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان
مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان
مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز.. بطعم البهارات العربية

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن

فيديو

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد