قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسلسل كان ياما كان.. نقل يسرا اللوزي للمستشفى بعد محاولتها الانتحار
لا تعايرني ولا أعايرك .. رد فعل صادم من نجم الزمالك على حكم الفيفا ضد الأهلي
عيسى سي حكمًا لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
حزن عصام عمر بعد وفاة والدته في الحلقة العاشرة من مسلسل عين سحرية
أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
هل يجوز استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أغرب مكافأة | شركة تمنح موظفيها 26 مليون دولار نقدا : خذ ما تستطيع حمله
كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
ترامب: لدينا أعظم جيش في العالم.. وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران
عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص
السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر
كم باقى على عيد الفطر 2026 فى مصر؟.. الحسابات الفلكية تحدد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رمز الأبوة.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن سيدنا يعقوب قبل مولد أبيه إسحاق

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن القرآن الكريم تحدث عن سيدنا يعقوب عليه السلام قبل مولد أبيه إسحاق عليه السلام، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة هود: ﴿وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾، موضحًا أن يعقوب كان مبشرًا به قبل أن يولد إسحاق نفسه، في دلالة قرآنية عظيمة على مكانته واصطفائه، ومبينًا أن الأنبياء جميعًا عليهم الصلاة والسلام اصطفاهم الله كما جاء في سورة ص: ﴿وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ﴾.

خالد الجندي: سيدنا يعقوب كان مبشرًا به قبل أن يولد سيدنا إسحاق نفسه

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن لكل نبي رمزًا يميزه في الوعي القرآني؛ فسيدنا يوسف عليه السلام يرمز إلى العفة، وسيدنا موسى إلى القوة، وسيدنا شعيب إلى العدل، وسيدنا أيوب إلى الصبر، أما سيدنا يعقوب فيمثل رمز الأبوة في القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن يعقوب يُعد الأب الرابع للبشرية بعد آدم ثم نوح ثم إبراهيم عليهم السلام.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن سيدنا يعقوب هو نفسه إسرائيل، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ﴾، مبينًا أن القرآن ذكر له اسمين هما يعقوب وإسرائيل، وأنهما لشخص واحد، نافيًا ما يردده البعض من التفريق بين الاسمين، ومؤكدًا أن بني إسرائيل هم في الأصل بنو يعقوب عليه السلام.

وأشار إلى أن يعقوب عليه السلام يمثل نموذج الأب في كل بيت، لأن الأبوة ليست مجرد علاقة نسب، بل مسؤولية عاطفية وتربوية، موضحًا أن شخصيته في القرآن تُظهر تنوع مشاعره بين أبنائه زيادة ونقصانًا، في إطار إنساني راقٍ يعكس طبيعة المشاعر البشرية تحت مظلة النبوة والهداية.

وأكد أن التأمل في سيرة يعقوب عليه السلام يمنحنا فهمًا أعمق لمعنى الأبوة الحقيقية، القائمة على الرعاية والصبر والاحتواء، خاصة في مواقف الابتلاء التي مر بها مع أبنائه، لافتًا إلى أن قصته تعلم الآباء كيف يجمعون بين الرحمة والحكمة، وبين العاطفة والانضباط.

وأكد الشيخ خالد الجندي، أن دراسة رمزية الأنبياء في القرآن تعزز القيم داخل الأسرة والمجتمع، وأن سيدنا يعقوب عليه السلام سيظل النموذج القرآني الخالد لمعنى الأبوة الصالحة التي تُبنى بها البيوت وتستقيم بها الحياة.

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي سيدنا يعقوب إسحاق يعقوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

ترشيحاتنا

انقاذ طفل باسوس

إنقاذ "رجل" طفل باسوس من البتر .. تفاصيل عملية استغرقت 15 ساعة داخل معهد ناصر

جانب من الفاعليات

تدريس عين شمس يحتفي بحسين عيسى بتوليه منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية

محمد البربري أستاذ ورئيس قسم الجراحة بكلية طب قصر العيني

رئيس جامعة القاهرة يهنئ محمد البربري بالزمالة الفخرية من الكلية الملكية للجراحين بإدنبرة

بالصور

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد