الهروب من الشرق الأوسط .. 16 دولة تطالب رعاياها بمغادرة إيران

بدأت دول العالم في مطالبة رعاياه بمغادرة إيران، إلى جانب إصدار تحذيرات من السفر إلى طهران، في ظل أحداث متسارعة ووسط مخاوف من توجيه أي ضربة عسكرية للدولة الآسيوية من الولايات المتحدة التي حشدت قوة ضاربة في الشرق الأوسط تحسباً لهذا الاحتمال.

وتشمل قائمة الدول التي طالبت رعاياها بمغادرة إيران كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وصربيا، وبولندا، والهند، وألمانيا، وكندا، وأستراليا، والبرازيل، وقبرص، وسنغافورة، والسويد، وفنلندا، والصين.

في نفس السياق، أشارت بيانات مطار إسطنبول إلى إلغاء 3 رحلات جوية اليوم من إسطنبول إلى طهران، أيضاً حثت وزارة الخارجية الإيطالية ⁠اليوم رعاياها على مغادرة إيران ونصحتهم بتوخي الحذر الشديد في أنحاء الشرق الأوسط، بسبب "استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني".

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية سحب موظفيها مؤقتاً من إيران بسبب ما وصفته بالوضع ‌الأمني ⁠في منطقة الشرق الأوسط، إن قدرتها على مساعدة المواطنين البريطانيين أصبحت الآن محدودة للغاية، إذ تعمل ​السفارة عن ​بُعد.

وسمحت الولايات المتحدة لموظفي السفارة غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة إسرائيل بسبب مخاطر أمنية اليوم، كما أمرت السفارة الأمريكية في بيروت ⁠موظفي ‌الحكومة ⁠غير المكلفين بمهام طارئة وأفراد أسرهم بالمغادرة ​بسبب "الوضع ⁠الأمني" بداية الأسبوع.